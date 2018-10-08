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У Києві хочуть реконструювати
Алею Героїв Небесної сотні...

У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:50

У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві оголосили тендер на реконструкцію Алеї Героїв Небесної сотні.

Дивися повний текст У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні за 154,2 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:50

Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:30

  freeze написав:Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.

В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции. А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:40

  locustsucol написав:В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции.


Так им предложили куда потратить деньги на этот проект или на другой вид дорожек, причем здесь обучение их детей ?

  locustsucol написав:А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.


Ну, тогда всё хорошо, зачем больше, миллион не просто потратить, согласен.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:48

  locustsucol написав:
  freeze написав:Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.

В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции. А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.

Как там расследование по расстрелу небесной сотни? Уже нашли убийц?
А то складывается впечатление, что убийцы эти мемориалы и строят. Грехи замаливают.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:23

  cannabis_ua написав:
  locustsucol написав:
  freeze написав:Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.

В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции. А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.

Как там расследование по расстрелу небесной сотни? Уже нашли убийц?
А то складывается впечатление, что убийцы эти мемориалы и строят. Грехи замаливают.

Решил блеснуть напиханностью российской пропагандой ? Хочешь поплясать на самом больном для украинцев?
Администрация, когда начнете банить таких персонажей навсегда ?!
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:13

locustsucol Скакать чаще нужно, не отвлекайся, активист-стукачек.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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