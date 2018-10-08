У Києві оголосили тендер на реконструкцію Алеї Героїв Небесної сотні.
Дивися повний текст У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні за 154,2 млн грн.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 07:50
У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні за 154,2 млн грн.
Додано: Сер 10 жов, 2018 07:50
Выделили бы эти средства семьям погибших, не самые богатые люли погибли, детей надо растить и обучать, родители пожилые остались у многих.
Но, конечно, не моё дело, в Киеве виднее куда лучше 150 миллионов потратить.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:30
В первую очередь виднее родственникам погибших как раз - именно они состоят в совете по обсуждению вариантов реконструкции. А по поводу помочь деньгами - им еще в первій год біло выплачено по одному миллиону за погибшего в небесной сотне.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:40
Так им предложили куда потратить деньги на этот проект или на другой вид дорожек, причем здесь обучение их детей ?
Ну, тогда всё хорошо, зачем больше, миллион не просто потратить, согласен.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:48
Как там расследование по расстрелу небесной сотни? Уже нашли убийц?
А то складывается впечатление, что убийцы эти мемориалы и строят. Грехи замаливают.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:23
Решил блеснуть напиханностью российской пропагандой ? Хочешь поплясать на самом больном для украинцев?
Администрация, когда начнете банить таких персонажей навсегда ?!
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:38
locustsucol
А навіщо банити? Ти думаєш, що це питання цікавить тільки ватників? Думаєш у звичайного прохожого українця, який може аналізувати ситуацію в країні (ті хто готовий голосувати за "калічну косу" - не враховуються), не виникає підозра до 99,9% владних структур у зговорі з Путіним та Януковичем?
Мені, якщо чесно, вже набридло стежити за процесом пошуку винних, бо, здається, що 5 років більше ніж достатньо, аби провести слідство та винести вердикт з усіма фаміліями (не тільки виконавців - а й замовників і прокладок, через яких це все було зроблено).
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