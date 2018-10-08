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У Києві хочуть реконструювати Алею Героїв Небесної сотні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 06:06
locustsucol написав:
Решил блеснуть напиханностью российской пропагандой ? Хочешь поплясать на самом больном для украинцев?
Не преувеличивай. Вам огласить список за что болит у украинцев, что они говорят например в очереди за оформлением субсидии? Да плевать им на твою сотню.
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