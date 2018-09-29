RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Півтора мільйони українців
отримували завищену субсидію

Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:24

Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики підрахували.

Дивися повний текст Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84983
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:24

Должны радоваться. Субсидии - это узаконеный вариант воровства монополистами.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 12.12.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:35

  zloy_ukr написав:Должны радоваться. Субсидии - это узаконеный вариант воровства монополистами.

Вранье. Узаконенній вариант вовровства монополистами біл когда не было субсидий, и цена вообще ни какого отношения не имела к рыночной, и все облгазы и т.д. получали абстрактные деньги с потолка за "дешевый газ", обвовровывая не только нас, но и наши недра.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 902
З нами з: 27.08.15
Подякував: 500 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в...
R2 » Вів 09 жов, 2018 18:59
7 324
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 09:41
sequence
Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро 1, 2, 3
R2 » Суб 29 вер, 2018 11:45
24 869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 22:19
Surfer
В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт
R2 » Вів 09 жов, 2018 03:57
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 08:38
shterpakmaryan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4785)
10.10.2018 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.