У Міністерстві соціальної політики підрахували.
Дивися повний текст Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:24
Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:24
Должны радоваться. Субсидии - это узаконеный вариант воровства монополистами.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:35
Вранье. Узаконенній вариант вовровства монополистами біл когда не было субсидий, и цена вообще ни какого отношения не имела к рыночной, и все облгазы и т.д. получали абстрактные деньги с потолка за "дешевый газ", обвовровывая не только нас, но и наши недра.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:12
не мелите чушь! А сейчас цена на газ рыночная? субсидией можно распоряжаться по своему усмотрению?
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