Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію

Додано: Сер 10 жов, 2018 11:06

Cactus написав: locustsucol написав: zloy_ukr написав: Должны радоваться. Субсидии - это узаконеный вариант воровства монополистами. Должны радоваться. Субсидии - это узаконеный вариант воровства монополистами.

Вранье. Узаконенній вариант вовровства монополистами біл когда не было субсидий, и цена вообще ни какого отношения не имела к рыночной, и все облгазы и т.д. получали абстрактные деньги с потолка за "дешевый газ", обвовровывая не только нас, но и наши недра. Вранье. Узаконенній вариант вовровства монополистами біл когда не было субсидий, и цена вообще ни какого отношения не имела к рыночной, и все облгазы и т.д. получали абстрактные деньги с потолка за "дешевый газ", обвовровывая не только нас, но и наши недра.

не мелите чушь! А сейчас цена на газ рыночная? субсидией можно распоряжаться по своему усмотрению? не мелите чушь! А сейчас цена на газ рыночная? субсидией можно распоряжаться по своему усмотрению?

Чушь - єто газ по пиисят, и 300 баксов из бюджета облгазам, без информации сколько газа на самом деле потреблено, и надо ли вообще. Платить должен тот, кто может без проблем, потому что имеет достаточный доход.Чтобы цена на газ стала рыночной, нужно создать структуру компаний, который занимаются отдельно - транспортировкой, добычей, распределением, магистральной транспортировкой. Чтобы затем эти компании продать. Сначала структура, потмоу рынок. Рынок из воздуха не появится, если существует одна глобальная монополия.Чтобы распоряжаться по своему усмотрению субсидией, сначала эти субсидии должны начать работать бес права распоряжения. Первое сделано, создается второе. Как и демонополизация - амбалдинг. Уже созданы компании. Только без повышения той же абстрактной цены на газ существующей для потребителей до рыночной - никто покупать эти компании не будет. Соответственно и рынка не будет. Т.е. главное пробить популизм и зардофилию, население должно выветрить у себя из головы советские мифы про бесплатность, чму препятствуют различные тимошенки и упоротые популисты и откровенные враги Украины.