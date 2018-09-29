У Міністерстві соціальної політики підрахували.
Дивися повний текст Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:24
Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:24
Должны радоваться. Субсидии - это узаконеный вариант воровства монополистами.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:35
Вранье. Узаконенній вариант вовровства монополистами біл когда не было субсидий, и цена вообще ни какого отношения не имела к рыночной, и все облгазы и т.д. получали абстрактные деньги с потолка за "дешевый газ", обвовровывая не только нас, но и наши недра.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:12
не мелите чушь! А сейчас цена на газ рыночная? субсидией можно распоряжаться по своему усмотрению?
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:06
Чушь - єто газ по пиисят, и 300 баксов из бюджета облгазам, без информации сколько газа на самом деле потреблено, и надо ли вообще. Платить должен тот, кто может без проблем, потому что имеет достаточный доход.
Чтобы цена на газ стала рыночной, нужно создать структуру компаний, который занимаются отдельно - транспортировкой, добычей, распределением, магистральной транспортировкой. Чтобы затем эти компании продать. Сначала структура, потмоу рынок. Рынок из воздуха не появится, если существует одна глобальная монополия.
Чтобы распоряжаться по своему усмотрению субсидией, сначала эти субсидии должны начать работать бес права распоряжения. Первое сделано, создается второе. Как и демонополизация - амбалдинг. Уже созданы компании. Только без повышения той же абстрактной цены на газ существующей для потребителей до рыночной - никто покупать эти компании не будет. Соответственно и рынка не будет. Т.е. главное пробить популизм и зардофилию, население должно выветрить у себя из головы советские мифы про бесплатность, чму препятствуют различные тимошенки и упоротые популисты и откровенные враги Украины.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:31
Ну ,что-то, Ахметов -крупнейший частный добытчик газа - не спешит продавать газ населению. Значит, цена, для населения занижена.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:57
А как это определить в стране где половина экономики в тени?
Может сначала нужно было экономику из тени вывести, а потом заниматься "справедливыми" тарифами?
Почему человек, который может платить, получает льготу на оплату коммунальных услуг
Сейчас с бюджета дотируют цену на газ (для всех) и дополнительно доплачивают за субсидии и льготы, что поменялось?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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