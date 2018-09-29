Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію

Додано: Сер 10 жов, 2018 15:02

Cactus написав: 4 года прошло, где структура? В чем отличие субсидии от дотаций, да ни в чем! 4 года прошло, где структура? В чем отличие субсидии от дотаций, да ни в чем!

Как определить, кто в состоянии платить, а кто нет и почему, тот кто пашет должен платить за того кто нет, где где эти определения?

Ответьте на эти вопросы, а этот весь бред про то что вроде бы что-то уже сделано, тогда почему все хуже и хуже?

отличия все-таки есть. лучше заплатить условно 40% населения, не имеющего достаточно, чтобы оплатить, даже если которых 5-10% шулерствуют, чем размазывать на всех по копеечной цене.кроме того, стимул к экономии работает - потребление значительно снизилось.лично я не против заплатить за пенсионера, у которого просто нет иных вариантов, кроме субсидии.раньше вроде более половины получали, сейчас меньше, да и то только в отопительный сезон.