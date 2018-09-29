Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію
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Cactus написав:4 года прошло, где структура? В чем отличие субсидии от дотаций, да ни в чем!
отличия все-таки есть. лучше заплатить условно 40% населения, не имеющего достаточно, чтобы оплатить, даже если которых 5-10% шулерствуют, чем размазывать на всех по копеечной цене. кроме того, стимул к экономии работает - потребление значительно снизилось.
Как определить, кто в состоянии платить, а кто нет и почему, тот кто пашет должен платить за того кто нет, где где эти определения?
лично я не против заплатить за пенсионера, у которого просто нет иных вариантов, кроме субсидии.
Ответьте на эти вопросы, а этот весь бред про то что вроде бы что-то уже сделано, тогда почему все хуже и хуже?
раньше вроде более половины получали, сейчас меньше, да и то только в отопительный сезон.
Cactus написав:В чем отличие субсидии от дотаций, да ни в чем!
Отличие огромное. 1) Дотации поставщику - это занижение цены для всех - как для тех, у кого оплата коммуналки занимает заметную часть бюджета, так и для тех, для кого это не проблема. Фактически люди со своих налогов финансируют льготные тарифы тем, кто в этом совершенно не нуждается. Субсидии же - это целевая помощь именно тем, для кого оплата коммуналки является проблемой, и большей частью таки так и есть. 2) Дотации имеют свойство только разрастаться, субсидии - автоматически снижаются по мере роста доходов 3) Дотации не просто не стимулируют к энергосбережению, а и способствуют нерациональному использованию ресурсов; субсидии же мотивируют экономить энергоресурсы
Faceless, что мотивирует к экономии - так это увеличение стоимости ресурса при увеличении его потребления и наоборот. И кстати при панде такая программа работала (цена на газ отличалась для разных категорий потребителей в зависимости от годового потребления). А вот как субсидии вынуждают к экономии - для меня загадка.
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Cactus написав:В чем отличие субсидии от дотаций, да ни в чем!
Отличие огромное. 1) Дотации поставщику - это занижение цены для всех - как для тех, у кого оплата коммуналки занимает заметную часть бюджета, так и для тех, для кого это не проблема. Фактически люди со своих налогов финансируют льготные тарифы тем, кто в этом совершенно не нуждается. Субсидии же - это целевая помощь именно тем, для кого оплата коммуналки является проблемой, и большей частью таки так и есть. 2) Дотации имеют свойство только разрастаться, субсидии - автоматически снижаются по мере роста доходов 3) Дотации не просто не стимулируют к энергосбережению, а и способствуют нерациональному использованию ресурсов; субсидии же мотивируют экономить энергоресурсы
А разве сейчас стоимость газа не дотируют для всех? Как субсидии и льготы мотивируют людей экономить? Не способствуют субсидии к сокрытию получения доходов, что ведет к недофинансированию пенсионного фонда?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
RomanTik написав:Faceless, что мотивирует к экономии - так это увеличение стоимости ресурса при увеличении его потребления и наоборот. И кстати при панде такая программа работала (цена на газ отличалась для разных категорий потребителей в зависимости от годового потребления). А вот как субсидии вынуждают к экономии - для меня загадка.
так есть же какие-то соц.нормы, пока потребляешь в пределах - субсидия, то что выше - платишь сам. я просто на себе не испытывал как оно работает на практике.