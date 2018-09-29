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Півтора мільйони українців
отримували завищену субсидію

Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:02

Re: Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію

  Cactus написав:4 года прошло, где структура? В чем отличие субсидии от дотаций, да ни в чем!


отличия все-таки есть. лучше заплатить условно 40% населения, не имеющего достаточно, чтобы оплатить, даже если которых 5-10% шулерствуют, чем размазывать на всех по копеечной цене.
кроме того, стимул к экономии работает - потребление значительно снизилось.

Как определить, кто в состоянии платить, а кто нет и почему, тот кто пашет должен платить за того кто нет, где где эти определения?


лично я не против заплатить за пенсионера, у которого просто нет иных вариантов, кроме субсидии.

Ответьте на эти вопросы, а этот весь бред про то что вроде бы что-то уже сделано, тогда почему все хуже и хуже?

раньше вроде более половины получали, сейчас меньше, да и то только в отопительный сезон.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:14

Re: Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію

  Cactus написав:В чем отличие субсидии от дотаций, да ни в чем!

Отличие огромное.
1) Дотации поставщику - это занижение цены для всех - как для тех, у кого оплата коммуналки занимает заметную часть бюджета, так и для тех, для кого это не проблема. Фактически люди со своих налогов финансируют льготные тарифы тем, кто в этом совершенно не нуждается. Субсидии же - это целевая помощь именно тем, для кого оплата коммуналки является проблемой, и большей частью таки так и есть.
2) Дотации имеют свойство только разрастаться, субсидии - автоматически снижаются по мере роста доходов
3) Дотации не просто не стимулируют к энергосбережению, а и способствуют нерациональному использованию ресурсов; субсидии же мотивируют экономить энергоресурсы
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:33

Faceless, что мотивирует к экономии - так это увеличение стоимости ресурса при увеличении его потребления и наоборот. И кстати при панде такая программа работала (цена на газ отличалась для разных категорий потребителей в зависимости от годового потребления). А вот как субсидии вынуждают к экономии - для меня загадка.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:02

  Faceless написав:
  Cactus написав:В чем отличие субсидии от дотаций, да ни в чем!

Отличие огромное.
1) Дотации поставщику - это занижение цены для всех - как для тех, у кого оплата коммуналки занимает заметную часть бюджета, так и для тех, для кого это не проблема. Фактически люди со своих налогов финансируют льготные тарифы тем, кто в этом совершенно не нуждается. Субсидии же - это целевая помощь именно тем, для кого оплата коммуналки является проблемой, и большей частью таки так и есть.
2) Дотации имеют свойство только разрастаться, субсидии - автоматически снижаются по мере роста доходов
3) Дотации не просто не стимулируют к энергосбережению, а и способствуют нерациональному использованию ресурсов; субсидии же мотивируют экономить энергоресурсы

А разве сейчас стоимость газа не дотируют для всех? Как субсидии и льготы мотивируют людей экономить? Не способствуют субсидии к сокрытию получения доходов, что ведет к недофинансированию пенсионного фонда?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 01:44

  RomanTik написав:Faceless, что мотивирует к экономии - так это увеличение стоимости ресурса при увеличении его потребления и наоборот. И кстати при панде такая программа работала (цена на газ отличалась для разных категорий потребителей в зависимости от годового потребления). А вот как субсидии вынуждают к экономии - для меня загадка.


так есть же какие-то соц.нормы, пока потребляешь в пределах - субсидия, то что выше - платишь сам. я просто на себе не испытывал как оно работает на практике.
galex
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