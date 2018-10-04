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Мінфін підвищив ставку за 15-16-міс. ОВДП у доларах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:44
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах, що відбулися у вівторок, підвищило ставку розміщення 15-ти і 16-міс. доларових ОВДП з 7% до 7,5% річних, що дозволило залучити на цих двох аукціонах $105,78 млн.
Дивися повний текст Мінфін підвищив ставку за 15-16-міс. ОВДП у доларах
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R2
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:44
Блін, чому не взяти у населення під 6%?
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andriyzhagun
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:23
Потому что у населения собирают под 3-5,вкладывают под 7.5 сами,и на этом зарабатывают. Неужели не понятно?) Зарабатывают на лохах,которые им несут под 3-5, абсолютно без риска. А как вы хотели)
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LuckyG
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:29
LuckyG написав:
абсолютно без риска
ОВДП краще захищені ніж депозити банків
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greenozon
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