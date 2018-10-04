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Мінфін підвищив ставку за
15-16-міс. ОВДП у доларах

Мінфін підвищив ставку за 15-16-міс. ОВДП у доларах
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:44

Мінфін підвищив ставку за 15-16-міс. ОВДП у доларах

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах, що відбулися у вівторок, підвищило ставку розміщення 15-ти і 16-міс. доларових ОВДП з 7% до 7,5% річних, що дозволило залучити на цих двох аукціонах $105,78 млн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:44

Блін, чому не взяти у населення під 6%?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:23

Потому что у населения собирают под 3-5,вкладывают под 7.5 сами,и на этом зарабатывают. Неужели не понятно?) Зарабатывают на лохах,которые им несут под 3-5, абсолютно без риска. А как вы хотели)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:29

Re: Мінфін підвищив ставку за 15-16-міс. ОВДП у доларах

  LuckyG написав:абсолютно без риска


ОВДП краще захищені ніж депозити банків
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:49

  greenozon написав:
  LuckyG написав:абсолютно без риска


ОВДП краще захищені ніж депозити банків

Очень спорно. Чем именно защищены и почему вы считаете,что лучше? Овгз защищены честным словом заёмщика. Скоринг проведите самостоятельно)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:55

З плюсів ОВДП можна виділити більш високий прибуток, повну гарантію повернення суми вкладень та можливість дострокового продажу паперів при необхідності.
Значно менші податки
+50грн !
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greenozon
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