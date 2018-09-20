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Яна Квасниця: навіщо
«єдине вікно» на митниці?

Яна Квасниця: навіщо «єдине вікно» на митниці?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:44

Яна Квасниця: навіщо «єдине вікно» на митниці?

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження системи «єдиного вікна» є частиною так званої «європейської інтеграції».

Дивися повний текст Яна Квасниця: навіщо «єдине вікно» на митниці?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:44

меня интересует только одно, это как то повлиет на отьеливание таможенных отчислений или нет?
tehnolog87
 
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