Запровадження системи «єдиного вікна» є частиною так званої «європейської інтеграції».
Дивися повний текст Яна Квасниця: навіщо «єдине вікно» на митниці?.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:44
Яна Квасниця: навіщо «єдине вікно» на митниці?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яна Квасниця: навіщо «єдине вікно» на митниці?.
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:44
меня интересует только одно, это как то повлиет на отьеливание таможенных отчислений или нет?
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