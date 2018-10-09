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В Україні різко
скоротився експорт томатів

В Україні різко скоротився експорт томатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:05

В Україні різко скоротився експорт томатів

Пропонуємо до обговорення:
Експорт томатів з України зменшився на 29%. Про це повідомляє Pro-Consulting з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

Дивися повний текст В Україні різко скоротився експорт томатів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:06

Не знаю, какие там на экспорт идут, но на внутреннем рынке качество помидоров (да и других овощей) ужасное. Никто этот процесс не контролирует. Народ просто травят. Тот, у кого есть свои домашние помидоры, меня хорошо поймет. А год был урожайный на помидоры.
ygn
 
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