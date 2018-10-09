Експорт томатів з України зменшився на 29%. Про це повідомляє Pro-Consulting з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.
Дивися повний текст В Україні різко скоротився експорт томатів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:05
В Україні різко скоротився експорт томатів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні різко скоротився експорт томатів.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:06
Не знаю, какие там на экспорт идут, но на внутреннем рынке качество помидоров (да и других овощей) ужасное. Никто этот процесс не контролирует. Народ просто травят. Тот, у кого есть свои домашние помидоры, меня хорошо поймет. А год был урожайный на помидоры.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|