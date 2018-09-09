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Інтерес до ICO впав на 90%

Інтерес до ICO впав на 90%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:27

Інтерес до ICO впав на 90%

Пропонуємо до обговорення:
За результатами дослідження компанії Autonomous Research, активність проектів з первинного розміщення токенів (ICO) з початку 2018 р. знизилася на 90%.

Дивися повний текст Інтерес до ICO впав на 90%.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:27

Может, просто потому что 90% "инвесторов" уже поняли, что их развели, а оставшиеся 10% еще надеются, что это их не коснется. Идея менять реальные деньги на "токены" (в различные времена это были ракушки, бусы, АО МММ) не нова и всегда именовалась хлестким русским словом "кидалово".
siriys
 
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