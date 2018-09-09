За результатами дослідження компанії Autonomous Research, активність проектів з первинного розміщення токенів (ICO) з початку 2018 р. знизилася на 90%.
Дивися повний текст Інтерес до ICO впав на 90%.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:27
Інтерес до ICO впав на 90%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інтерес до ICO впав на 90%.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:27
Может, просто потому что 90% "инвесторов" уже поняли, что их развели, а оставшиеся 10% еще надеются, что это их не коснется. Идея менять реальные деньги на "токены" (в различные времена это были ракушки, бусы, АО МММ) не нова и всегда именовалась хлестким русским словом "кидалово".
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