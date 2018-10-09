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Які квартири українці
орендують найчастіше - експерт

Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:52

Які квартири українці орендують найчастіше - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Українці для оренди і купівлі шукають нерухомість економ-сегмента.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:52

статья как и арифметика гениальна, снять однокомнатную минимум 200 долларов, стоит однокомнатная 30 тыс. окупаемость 30 лет. даже если добавить ремонт 30+10=40 тыс. аренда 2400 в год, окупаемость 17 лет, или почти в два раза меньше заявлена, если квартира дороже, то и аренда будет не 200 долларов.
ykunitsa
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:28

  ykunitsa написав:статья как и арифметика гениальна, снять однокомнатную минимум 200 долларов, стоит однокомнатная 30 тыс. окупаемость 30 лет. даже если добавить ремонт 30+10=40 тыс. аренда 2400 в год, окупаемость 17 лет, или почти в два раза меньше заявлена, если квартира дороже, то и аренда будет не 200 долларов.

Если бы вы знали как люди попали с квартирами и кредитами в 2008 году. Тогда стоимость квартир была на высоте. Тогда то что сейчас стоит 20-25 штук зелени стоило под 100 штук. А в новостройках еще дороже. Народ понабирал долларовых кредитов за которые будут расплачиваться еще и из дети. Сейчас за эти деньги плюс процента по кредиту можно пару этажей выкупить.
Вот вам окупаемость.
Один знакомый рассказывал что отказался выплачивать кредит и отдал банку кредитную квартиру, потому что сейчас новую квартиру дешевле взять чем выплачивать за то что взял в 2008-м.

Но кто то же и заработал, продав за сотню.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:34

  ykunitsa написав:статья как и арифметика гениальна, снять однокомнатную минимум 200 долларов, стоит однокомнатная 30 тыс. окупаемость 30 лет. даже если добавить ремонт 30+10=40 тыс. аренда 2400 в год, окупаемость 17 лет, или почти в два раза меньше заявлена, если квартира дороже, то и аренда будет не 200 долларов.

Не выгодно уже это дело.
Ближайшие пару лет и корета превратится в тыкву + выведут на уплату налогов от сдачи + ФОП + на недвигу налог.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:39

  ykunitsa написав:статья как и арифметика гениальна, снять однокомнатную минимум 200 долларов, стоит однокомнатная 30 тыс. окупаемость 30 лет. даже если добавить ремонт 30+10=40 тыс. аренда 2400 в год, окупаемость 17 лет, или почти в два раза меньше заявлена, если квартира дороже, то и аренда будет не 200 долларов.

За 17 лет -Вам сначало нужно сделать ремонт ,Чтобы впустить квартирантов, а затем еще несколько раз делать ремонт - 10 тыс. вы не вложитесь, даже если сами будете делать ремонт. Вообще-то - инвестиция считается ,не от суммы, а от возможного самого простого заработка, в данном случае депозит в госбанке -даже минимум 3% из них 20% налогов -2.4% с 30тыс. - это 720 дол., то есть эффективный доход падает до 1700 дол...За 5 лет -вы отобьете ремонт, который нужно делать снова. А мебель и другие мелочи? Покупать квартиру под аренду - как бизнес - нет смысла, это подождать пока дети вырастут, не продавать квартиру стариков, но не бизнес.
laa1999
 
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