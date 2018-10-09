Які квартири українці орендують найчастіше - експерт

Додано: Сер 10 жов, 2018 13:48

laa1999 написав: ykunitsa написав: статья как и арифметика гениальна, снять однокомнатную минимум 200 долларов, стоит однокомнатная 30 тыс. окупаемость 30 лет. даже если добавить ремонт 30+10=40 тыс. аренда 2400 в год, окупаемость 17 лет, или почти в два раза меньше заявлена, если квартира дороже, то и аренда будет не 200 долларов. статья как и арифметика гениальна, снять однокомнатную минимум 200 долларов, стоит однокомнатная 30 тыс. окупаемость 30 лет. даже если добавить ремонт 30+10=40 тыс. аренда 2400 в год, окупаемость 17 лет, или почти в два раза меньше заявлена, если квартира дороже, то и аренда будет не 200 долларов.

За 17 лет -Вам сначало нужно сделать ремонт ,Чтобы впустить квартирантов, а затем еще несколько раз делать ремонт - 10 тыс. вы не вложитесь, даже если сами будете делать ремонт. Вообще-то - инвестиция считается ,не от суммы, а от возможного самого простого заработка, в данном случае депозит в госбанке -даже минимум 3% из них 20% налогов -2.4% с 30тыс. - это 720 дол., то есть эффективный доход падает до 1700 дол...За 5 лет -вы отобьете ремонт, который нужно делать снова. А мебель и другие мелочи? Покупать квартиру под аренду - как бизнес - нет смысла, это подождать пока дети вырастут, не продавать квартиру стариков, но не бизнес. За 17 лет -Вам сначало нужно сделать ремонт ,Чтобы впустить квартирантов, а затем еще несколько раз делать ремонт - 10 тыс. вы не вложитесь, даже если сами будете делать ремонт. Вообще-то - инвестиция считается ,не от суммы, а от возможного самого простого заработка, в данном случае депозит в госбанке -даже минимум 3% из них 20% налогов -2.4% с 30тыс. - это 720 дол., то есть эффективный доход падает до 1700 дол...За 5 лет -вы отобьете ремонт, который нужно делать снова. А мебель и другие мелочи? Покупать квартиру под аренду - как бизнес - нет смысла, это подождать пока дети вырастут, не продавать квартиру стариков, но не бизнес.

Добавлю еще один фактор рентного бизнеса, о котором не упомянули - стоимость актива. В данном контексте - это стоимость выхода из бизнеса.Сегодня недвижимость в Украине, даже самая ликвидная в Киеве, не способна сохранять свою валютную стоимость, не говоря уже о росте. Так будет продолжаться и дальше - предпосылок для остановки падения, а тем более роста, нет.Валютный ВВП в долгосрочной перспективе снижается вместе со снижением количества рабочих мест, которое в свою очередь находится под давлением процессов эмиграции.Банковский же сектор работает сегодня исключительно при поддержке печатного станка государства - привлекая деньги у населения банки скупают ОВГЗ и даже не думают направлять ресурс в кредитование населения и бизнеса. Исключение составляет только краткосрочное потребительское кредитование. Ипотека существует не более, чем маргинальный продукт для тех, кто не умеет считать (ставка 22%+) и при этом является "эталонным" заемщиком (в природе таких крайне мало - либо плохой заемщик, не умеющий считать, либо очень качественный, но умеющий).Соответственно, средне- и долгосрочно недвижимость в Украине обречена стагнировть до тех пор, пока демографически не будет достигнут минимальный предел и население не возобновит рост (это может произойти не ранее, чем через 20-25 лет).Заработать на переоценке стоимости недвижимости возможно сегодня только в 2 редких случаях:1) вам посчастливилось совершить срочную покупку по причине отъезда за границу бывшего хозяина;2) и вам посчастливилось войти инвестором на раннем этапе строительства перспективного объекта, который затеяла ответственная, но малоизвестная строительная компания, вынужденная демпинговать для привлечения средств