Українці для оренди і купівлі шукають нерухомість економ-сегмента.
Дивися повний текст Які квартири українці орендують найчастіше - експерт.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:52
Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які квартири українці орендують найчастіше - експерт.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:52
статья как и арифметика гениальна, снять однокомнатную минимум 200 долларов, стоит однокомнатная 30 тыс. окупаемость 30 лет. даже если добавить ремонт 30+10=40 тыс. аренда 2400 в год, окупаемость 17 лет, или почти в два раза меньше заявлена, если квартира дороже, то и аренда будет не 200 долларов.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:28
Если бы вы знали как люди попали с квартирами и кредитами в 2008 году. Тогда стоимость квартир была на высоте. Тогда то что сейчас стоит 20-25 штук зелени стоило под 100 штук. А в новостройках еще дороже. Народ понабирал долларовых кредитов за которые будут расплачиваться еще и из дети. Сейчас за эти деньги плюс процента по кредиту можно пару этажей выкупить.
Вот вам окупаемость.
Один знакомый рассказывал что отказался выплачивать кредит и отдал банку кредитную квартиру, потому что сейчас новую квартиру дешевле взять чем выплачивать за то что взял в 2008-м.
Но кто то же и заработал, продав за сотню.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:34
Не выгодно уже это дело.
Ближайшие пару лет и корета превратится в тыкву + выведут на уплату налогов от сдачи + ФОП + на недвигу налог.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:39
За 17 лет -Вам сначало нужно сделать ремонт ,Чтобы впустить квартирантов, а затем еще несколько раз делать ремонт - 10 тыс. вы не вложитесь, даже если сами будете делать ремонт. Вообще-то - инвестиция считается ,не от суммы, а от возможного самого простого заработка, в данном случае депозит в госбанке -даже минимум 3% из них 20% налогов -2.4% с 30тыс. - это 720 дол., то есть эффективный доход падает до 1700 дол...За 5 лет -вы отобьете ремонт, который нужно делать снова. А мебель и другие мелочи? Покупать квартиру под аренду - как бизнес - нет смысла, это подождать пока дети вырастут, не продавать квартиру стариков, но не бизнес.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:01
С е*ланами, нагребавшими в те года кредитов с мыслью "если что, продам дороже", разогревали рынок, вынуждая людей с кешем покупать бетон по баснословной цене, только так. И очень даже хорошо, что их сейчас всеми правдами и неправдами гонят на улицу.
А знакомый ваш фартовый, что отдал только залоговую квартиру и от него отстали. Или выплатил уже большую часть к тому времени.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:48
Добавлю еще один фактор рентного бизнеса, о котором не упомянули - стоимость актива. В данном контексте - это стоимость выхода из бизнеса.
Сегодня недвижимость в Украине, даже самая ликвидная в Киеве, не способна сохранять свою валютную стоимость, не говоря уже о росте. Так будет продолжаться и дальше - предпосылок для остановки падения, а тем более роста, нет.
Валютный ВВП в долгосрочной перспективе снижается вместе со снижением количества рабочих мест, которое в свою очередь находится под давлением процессов эмиграции.
Банковский же сектор работает сегодня исключительно при поддержке печатного станка государства - привлекая деньги у населения банки скупают ОВГЗ и даже не думают направлять ресурс в кредитование населения и бизнеса. Исключение составляет только краткосрочное потребительское кредитование. Ипотека существует не более, чем маргинальный продукт для тех, кто не умеет считать (ставка 22%+) и при этом является "эталонным" заемщиком (в природе таких крайне мало - либо плохой заемщик, не умеющий считать, либо очень качественный, но умеющий ).
Соответственно, средне- и долгосрочно недвижимость в Украине обречена стагнировть до тех пор, пока демографически не будет достигнут минимальный предел и население не возобновит рост (это может произойти не ранее, чем через 20-25 лет).
Заработать на переоценке стоимости недвижимости возможно сегодня только в 2 редких случаях:
1) вам посчастливилось совершить срочную покупку по причине отъезда за границу бывшего хозяина;
2) и вам посчастливилось войти инвестором на раннем этапе строительства перспективного объекта, который затеяла ответственная, но малоизвестная строительная компания, вынужденная демпинговать для привлечения средств
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:18
Re: Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
Если все так плохо с недвижимостью, то почему же сейчас строительство нового идет такими объемами и темпами, как в лучшие советские времена не было?
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:07
1) Старый фонд уже просто требует обновления
2) И в отсутствии финансового рынка небольшая часть населения, имеющая профицит денег, "инвестирует" (как она думает) в "прибыльную тему". На самом деле в лучшем случае они просто защищают свои долларовые сбережения
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