Які квартири українці орендують найчастіше - експерт

Пока народ несет бабло в отделы продаж, будут строить.
Вопрос: что потом будут делать "счастливые инвесторы" со всем этим добром?
Пока что условный киевский новострой эконом/среднего класса сдается за 400 дол., цены потихоньку растут и инвестплан выглядит достаточно привлекательно. Но что будет через 2-3-5 лет?
Очередной девал - и "пересичный" квартиросъемщик уже не может платить 400 дол. Окупаемость инвестиции резко снижается. Многие "счастливые инвесторы" решают сбагрить непривлекательный актив и валят рынок.
Ну или таки обойдется без девала, зарплаты вырастут, заробитчане вернутся с накоплениями.
Какой сценарий более вероятный?