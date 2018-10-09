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Які квартири українці
орендують найчастіше - експерт

Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:46

  Кузя написав:Если все так плохо с недвижимостью, то почему же сейчас строительство нового идет такими объемами и темпами, как в лучшие советские времена не было?

Пока народ несет бабло в отделы продаж, будут строить.
Вопрос: что потом будут делать "счастливые инвесторы" со всем этим добром?
Пока что условный киевский новострой эконом/среднего класса сдается за 400 дол., цены потихоньку растут и инвестплан выглядит достаточно привлекательно. Но что будет через 2-3-5 лет?
Очередной девал - и "пересичный" квартиросъемщик уже не может платить 400 дол. Окупаемость инвестиции резко снижается. Многие "счастливые инвесторы" решают сбагрить непривлекательный актив и валят рынок.
Ну или таки обойдется без девала, зарплаты вырастут, заробитчане вернутся с накоплениями.
Какой сценарий более вероятный?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 23:27

Я живу в Харькове в 16-ти этажном доме возле метро "Алексеевская". Подъезд охраняют вахтерши, поэтому всем известно всё про всех : ) В подъезде сдается в аренду семь квартир. Раньше постоянно были заняты, даже если кто-то выезжал, то в течении нескольких дней сразу заселялись новые арендаторы. А вот в этом году сдается только две квартиры, а пять простаивают пустыми. Вот и остается вопрос- это арендодатели стали такими жадными, или люди такими бедными?
Правдоруб
 
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