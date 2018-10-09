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Які квартири українці
орендують найчастіше - експерт

Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:46

  Кузя написав:Если все так плохо с недвижимостью, то почему же сейчас строительство нового идет такими объемами и темпами, как в лучшие советские времена не было?

Пока народ несет бабло в отделы продаж, будут строить.
Вопрос: что потом будут делать "счастливые инвесторы" со всем этим добром?
Пока что условный киевский новострой эконом/среднего класса сдается за 400 дол., цены потихоньку растут и инвестплан выглядит достаточно привлекательно. Но что будет через 2-3-5 лет?
Очередной девал - и "пересичный" квартиросъемщик уже не может платить 400 дол. Окупаемость инвестиции резко снижается. Многие "счастливые инвесторы" решают сбагрить непривлекательный актив и валят рынок.
Ну или таки обойдется без девала, зарплаты вырастут, заробитчане вернутся с накоплениями.
Какой сценарий более вероятный?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 23:27

Я живу в Харькове в 16-ти этажном доме возле метро "Алексеевская". Подъезд охраняют вахтерши, поэтому всем известно всё про всех : ) В подъезде сдается в аренду семь квартир. Раньше постоянно были заняты, даже если кто-то выезжал, то в течении нескольких дней сразу заселялись новые арендаторы. А вот в этом году сдается только две квартиры, а пять простаивают пустыми. Вот и остается вопрос- это арендодатели стали такими жадными, или люди такими бедными?
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:07

читаю все комментарии, такое чувство что все обиженные какие то, или не могут купить и жаба давит или что то типа этого, может быть скажете господа инвесторы, а какая альтернатива у нас в стране, если у вас накопилась так сказать какая та "лишняя" сумма, положить в банк по 1% в валюте или в гривне?
ykunitsa
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:28

Всі розрахункові цифри в коментах можна буде скоригувати на мінус 30-50% , як і ціни нерухомості при черговому обвалі світових фінансових ринків.
А наша сировинна економіка, ще стрімкіше підкреслить падіння.
Нерухомість впаде,затрати на ремонт обезціняться , і само собою знизяться всі ставки оренд. Розрахункові цифри окупності інвестицій помножаться на 1.5-2, з 20 ти років на 15-20р , а може й більше, залежатиме від глибини занурення
І звичайно буде нерухомість , яка зупиниться на стадії фундаменту або кількох поверхів, очікуючи чергову перезагрузку і квантовий прорив...
taksamo2015
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:29

Знакомый купил в ближайшем пригороде 1К-квартиру 30м2 за 16,5тыс$, за 2 недели оформил право собственности, сделал ремонт за 7тыс$ за 2 месяца и сейчас сдает ее за 7тыс грн/мес.
Окупаемость можете сами посчитать.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:36

  zРадио написав:Соответственно, средне- и долгосрочно недвижимость в Украине обречена стагнировть до тех пор, пока демографически не будет достигнут минимальный предел и население не возобновит рост (это может произойти не ранее, чем через 20-25 лет).

Це відбудеться не раніш ніж за 40-45 років!!! Потрібно щоб дуже чисельне населення народжене при СССР вимерло. Навіть при суттєвому покращенні рівня життя, малочисельне молоде покоління не зможе компенсувати смертність. Хіба що будуть по 4-5 дітей мати, що по-моєму нереально.
Правда, я не виключаю міграцію в Україну китайців/в"єтнамців чи інших. Тоді ріст почнеться швидше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:55

  jeugen написав:На виконання ремонту в 1-но кімнатній 43кв.м, для здачі квартири в оренду - вистачить і 10 000долл. В середньому ресурс такого ремонту - 10 років. Таким чином, при вартості оренди такого житла в 200долл - термін, за який це все окупиться - 20 років. І ще залишиться 5 років ресурсу 2-го ремонту.

Навіщо робити ремонт за 10К$ і здавати цю квартиру потім з 200$? Якщо ви трішки не дружите з головою, то хто вам дохтор?
Якщо хочете заробляти на оренді, то купляйте квартиру "під оренду"! Купляють квартиру "для себе", а потім кричать що оренда не вигідна.
  Евгений Н. написав:Знакомый купил в ближайшем пригороде 1К-квартиру 30м2 за 16,5тыс$, за 2 недели оформил право собственности, сделал ремонт за 7тыс$ за 2 месяца и сейчас сдает ее за 7тыс грн/мес.
Окупаемость можете сами посчитать.

Окупність - менше 8 років. Спеціально порахував бо багато форумчан математики не знають(або не хочуть знати).
Загалом рентабельність 10%(окупність через 10 років) - є нормальною для Києва.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:57

  andrijk777 написав:
  Евгений Н. написав:Знакомый купил в ближайшем пригороде 1К-квартиру 30м2 за 16,5тыс$, за 2 недели оформил право собственности, сделал ремонт за 7тыс$ за 2 месяца и сейчас сдает ее за 7тыс грн/мес.
Окупаемость можете сами посчитать.

Окупність - менше 8 років. Спеціально порахував бо багато форумчан математики не знають(або не хочуть знати).
Загалом рентабельність 10%(окупність через 10 років) - є нормальною для Києва.

Не ясно, что за такой пригород, что аренда -дороже Киева - если в 7 тыс. не входят коммунальные платежи.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:59

  ykunitsa написав:читаю все комментарии, такое чувство что все обиженные какие то, или не могут купить и жаба давит или что то типа этого, может быть скажете господа инвесторы, а какая альтернатива у нас в стране, если у вас накопилась так сказать какая та "лишняя" сумма, положить в банк по 1% в валюте или в гривне?

УкрГазБанк уже дает 5%...Это 4% дохода, с капитализацией - за 20 лет сумма удваивается...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:00

  Gastarbaiter написав:
  Кузя написав:Если все так плохо с недвижимостью, то почему же сейчас строительство нового идет такими объемами и темпами, как в лучшие советские времена не было?

Пока народ несет бабло в отделы продаж, будут строить.
Вопрос: что потом будут делать "счастливые инвесторы" со всем этим добром?
Пока что условный киевский новострой эконом/среднего класса сдается за 400 дол., цены потихоньку растут и инвестплан выглядит достаточно привлекательно. Но что будет через 2-3-5 лет?
Очередной девал - и "пересичный" квартиросъемщик уже не может платить 400 дол. Окупаемость инвестиции резко снижается. Многие "счастливые инвесторы" решают сбагрить непривлекательный актив и валят рынок.
Ну или таки обойдется без девала, зарплаты вырастут, заробитчане вернутся с накоплениями.
Какой сценарий более вероятный?

Спор идет по аренде или о том, что стареет жилой фонд и нужны стройки для компенсации этого?
laa1999
 
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  #<123>
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