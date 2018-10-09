Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Кузя написав:Если все так плохо с недвижимостью, то почему же сейчас строительство нового идет такими объемами и темпами, как в лучшие советские времена не было?
Пока народ несет бабло в отделы продаж, будут строить. Вопрос: что потом будут делать "счастливые инвесторы" со всем этим добром? Пока что условный киевский новострой эконом/среднего класса сдается за 400 дол., цены потихоньку растут и инвестплан выглядит достаточно привлекательно. Но что будет через 2-3-5 лет? Очередной девал - и "пересичный" квартиросъемщик уже не может платить 400 дол. Окупаемость инвестиции резко снижается. Многие "счастливые инвесторы" решают сбагрить непривлекательный актив и валят рынок. Ну или таки обойдется без девала, зарплаты вырастут, заробитчане вернутся с накоплениями. Какой сценарий более вероятный?
Я живу в Харькове в 16-ти этажном доме возле метро "Алексеевская". Подъезд охраняют вахтерши, поэтому всем известно всё про всех : ) В подъезде сдается в аренду семь квартир. Раньше постоянно были заняты, даже если кто-то выезжал, то в течении нескольких дней сразу заселялись новые арендаторы. А вот в этом году сдается только две квартиры, а пять простаивают пустыми. Вот и остается вопрос- это арендодатели стали такими жадными, или люди такими бедными?
читаю все комментарии, такое чувство что все обиженные какие то, или не могут купить и жаба давит или что то типа этого, может быть скажете господа инвесторы, а какая альтернатива у нас в стране, если у вас накопилась так сказать какая та "лишняя" сумма, положить в банк по 1% в валюте или в гривне?
Всі розрахункові цифри в коментах можна буде скоригувати на мінус 30-50% , як і ціни нерухомості при черговому обвалі світових фінансових ринків. А наша сировинна економіка, ще стрімкіше підкреслить падіння. Нерухомість впаде,затрати на ремонт обезціняться , і само собою знизяться всі ставки оренд. Розрахункові цифри окупності інвестицій помножаться на 1.5-2, з 20 ти років на 15-20р , а може й більше, залежатиме від глибини занурення І звичайно буде нерухомість , яка зупиниться на стадії фундаменту або кількох поверхів, очікуючи чергову перезагрузку і квантовий прорив...
Знакомый купил в ближайшем пригороде 1К-квартиру 30м2 за 16,5тыс$, за 2 недели оформил право собственности, сделал ремонт за 7тыс$ за 2 месяца и сейчас сдает ее за 7тыс грн/мес. Окупаемость можете сами посчитать.
zРадио написав:Соответственно, средне- и долгосрочно недвижимость в Украине обречена стагнировть до тех пор, пока демографически не будет достигнут минимальный предел и население не возобновит рост (это может произойти не ранее, чем через 20-25 лет).
Це відбудеться не раніш ніж за 40-45 років!!! Потрібно щоб дуже чисельне населення народжене при СССР вимерло. Навіть при суттєвому покращенні рівня життя, малочисельне молоде покоління не зможе компенсувати смертність. Хіба що будуть по 4-5 дітей мати, що по-моєму нереально. Правда, я не виключаю міграцію в Україну китайців/в"єтнамців чи інших. Тоді ріст почнеться швидше.
jeugen написав:На виконання ремонту в 1-но кімнатній 43кв.м, для здачі квартири в оренду - вистачить і 10 000долл. В середньому ресурс такого ремонту - 10 років. Таким чином, при вартості оренди такого житла в 200долл - термін, за який це все окупиться - 20 років. І ще залишиться 5 років ресурсу 2-го ремонту.
Навіщо робити ремонт за 10К$ і здавати цю квартиру потім з 200$? Якщо ви трішки не дружите з головою, то хто вам дохтор? Якщо хочете заробляти на оренді, то купляйте квартиру "під оренду"! Купляють квартиру "для себе", а потім кричать що оренда не вигідна.
Евгений Н. написав:Знакомый купил в ближайшем пригороде 1К-квартиру 30м2 за 16,5тыс$, за 2 недели оформил право собственности, сделал ремонт за 7тыс$ за 2 месяца и сейчас сдает ее за 7тыс грн/мес. Окупаемость можете сами посчитать.
Окупність - менше 8 років. Спеціально порахував бо багато форумчан математики не знають(або не хочуть знати). Загалом рентабельність 10%(окупність через 10 років) - є нормальною для Києва.
Евгений Н. написав:Знакомый купил в ближайшем пригороде 1К-квартиру 30м2 за 16,5тыс$, за 2 недели оформил право собственности, сделал ремонт за 7тыс$ за 2 месяца и сейчас сдает ее за 7тыс грн/мес. Окупаемость можете сами посчитать.
Окупність - менше 8 років. Спеціально порахував бо багато форумчан математики не знають(або не хочуть знати). Загалом рентабельність 10%(окупність через 10 років) - є нормальною для Києва.
Не ясно, что за такой пригород, что аренда -дороже Киева - если в 7 тыс. не входят коммунальные платежи.
ykunitsa написав:читаю все комментарии, такое чувство что все обиженные какие то, или не могут купить и жаба давит или что то типа этого, может быть скажете господа инвесторы, а какая альтернатива у нас в стране, если у вас накопилась так сказать какая та "лишняя" сумма, положить в банк по 1% в валюте или в гривне?
УкрГазБанк уже дает 5%...Это 4% дохода, с капитализацией - за 20 лет сумма удваивается...
Кузя написав:Если все так плохо с недвижимостью, то почему же сейчас строительство нового идет такими объемами и темпами, как в лучшие советские времена не было?
Пока народ несет бабло в отделы продаж, будут строить. Вопрос: что потом будут делать "счастливые инвесторы" со всем этим добром? Пока что условный киевский новострой эконом/среднего класса сдается за 400 дол., цены потихоньку растут и инвестплан выглядит достаточно привлекательно. Но что будет через 2-3-5 лет? Очередной девал - и "пересичный" квартиросъемщик уже не может платить 400 дол. Окупаемость инвестиции резко снижается. Многие "счастливые инвесторы" решают сбагрить непривлекательный актив и валят рынок. Ну или таки обойдется без девала, зарплаты вырастут, заробитчане вернутся с накоплениями. Какой сценарий более вероятный?
Спор идет по аренде или о том, что стареет жилой фонд и нужны стройки для компенсации этого?