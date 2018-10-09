RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які квартири українці
орендують найчастіше - експерт

Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:19

  Евгений Н. написав:Знакомый купил в ближайшем пригороде 1К-квартиру 30м2 за 16,5тыс$, за 2 недели оформил право собственности, сделал ремонт за 7тыс$ за 2 месяца и сейчас сдает ее за 7тыс грн/мес.
Окупаемость можете сами посчитать.

Вашему знакомому повезло. 7000 - это аренда Киева. В пригородах было 5000-5500. Сам только недавно слил подобную квартиру. Или это так осенью аренда выросла?
Хотя, даже при курсе 60 окупаемость все равно терпимая.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 390
З нами з: 26.02.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:28

  laa1999 написав:Спор идет по аренде или о том, что стареет жилой фонд и нужны стройки для компенсации этого?

Основная часть "стареющего" жилого фонда - это советская постройка. Вы много видите разваливающихся хрущей на улицах? Устаревание скорее моральное, чем физическое. Замените в хруще проводку, стояки, сделайте утепление - и еще 50 лет простоит минимум. А моральное устаревание отлично лечится гривной. Да и современные новострои эконом-класса за 10-15 лет эксплуатации дойдут до состояния среднестатистического послеремонтного хруща.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 390
З нами з: 26.02.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54

понятное дело что однушку/двушку у метро сдавать мега выгодно

на КПях можно убитую двушку за 10 сдавать

квартиры в новостроях сдаются хуже: хорошее местро - космос денег . зажопинск - никто не хочет ездить

В любом случае со здачи 2-3 квартир рядом с метро можно неплохо жить в Киеве .
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitalych-new і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Саме час бігти за доларом": експерт назвав...
R2 » Сер 10 жов, 2018 15:25
3 220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 06:35
sh_volodya_81
Експерт розповіла про наслідки подорожчання газу для...
R2 » Вів 09 жов, 2018 11:34
6 298
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 22:10
Джон
В українців не вистачає гривні для купівлі долара - експерт
R2 » Вів 09 жов, 2018 03:57
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 08:38
shterpakmaryan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62136)
11.10.2018 13:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.