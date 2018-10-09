Які квартири українці орендують найчастіше - експерт

Вашему знакомому повезло. 7000 - это аренда Киева. В пригородах было 5000-5500. Сам только недавно слил подобную квартиру. Или это так осенью аренда выросла?
Хотя, даже при курсе 60 окупаемость все равно терпимая.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:19
Вашему знакомому повезло. 7000 - это аренда Киева. В пригородах было 5000-5500. Сам только недавно слил подобную квартиру. Или это так осенью аренда выросла?
Хотя, даже при курсе 60 окупаемость все равно терпимая.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:28
Основная часть "стареющего" жилого фонда - это советская постройка. Вы много видите разваливающихся хрущей на улицах? Устаревание скорее моральное, чем физическое. Замените в хруще проводку, стояки, сделайте утепление - и еще 50 лет простоит минимум. А моральное устаревание отлично лечится гривной. Да и современные новострои эконом-класса за 10-15 лет эксплуатации дойдут до состояния среднестатистического послеремонтного хруща.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54
понятное дело что однушку/двушку у метро сдавать мега выгодно
на КПях можно убитую двушку за 10 сдавать
квартиры в новостроях сдаются хуже: хорошее местро - космос денег . зажопинск - никто не хочет ездить
В любом случае со здачи 2-3 квартир рядом с метро можно неплохо жить в Киеве .
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