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Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:19
Евгений Н. написав:
Знакомый купил в ближайшем пригороде 1К-квартиру 30м2 за 16,5тыс$, за 2 недели оформил право собственности, сделал ремонт за 7тыс$ за 2 месяца и сейчас сдает ее за 7тыс грн/мес.
Окупаемость можете сами посчитать.
Вашему знакомому повезло. 7000 - это аренда Киева. В пригородах было 5000-5500. Сам только недавно слил подобную квартиру. Или это так осенью аренда выросла?
Хотя, даже при курсе 60 окупаемость все равно терпимая.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:28
laa1999 написав:
Спор идет по аренде или о том, что стареет жилой фонд и нужны стройки для компенсации этого?
Основная часть "стареющего" жилого фонда - это советская постройка. Вы много видите разваливающихся хрущей на улицах? Устаревание скорее моральное, чем физическое. Замените в хруще проводку, стояки, сделайте утепление - и еще 50 лет простоит минимум. А моральное устаревание отлично лечится гривной. Да и современные новострои эконом-класса за 10-15 лет эксплуатации дойдут до состояния среднестатистического послеремонтного хруща.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54
понятное дело что однушку/двушку у метро сдавать мега выгодно
на КПях можно убитую двушку за 10 сдавать
квартиры в новостроях сдаются хуже: хорошее местро - космос денег . зажопинск - никто не хочет ездить
В любом случае со здачи 2-3 квартир рядом с метро можно неплохо жить в Киеве .
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:56
laa1999 написав: ykunitsa написав:
читаю все комментарии, такое чувство что все обиженные какие то, или не могут купить и жаба давит или что то типа этого, может быть скажете господа инвесторы, а какая альтернатива у нас в стране, если у вас накопилась так сказать какая та "лишняя" сумма, положить в банк по 1% в валюте или в гривне?
УкрГазБанк уже дает 5%...Это 4% дохода, с капитализацией - за 20 лет сумма удваивается...
Ну это просто смешно, во первых 4% это не 20 лет, а 25 лет необходимо для удвоения, во вторых недвижимость за 20 лет очень вероятно увеличиться в цене, это два, а так риск что банк может навернуться, и в третьих инфляцию никто, даже в долларах не отменял, сейчас 1000 долларов и 1000 долларов 25 лет назад, это как говорится две большие разницы, плюс и аренда как никрути растет понемногу. Так что вообще не вижу аргументов в пользу депозита.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:24
ykunitsa написав:
Ну это просто смешно, во первых 4% это не 20 лет, а 25 лет необходимо для удвоения, во вторых недвижимость за 20 лет очень вероятно увеличиться в цене
не правда 5% годовых, или 4% без налога это удвоение за 18 лет с каптиализацией. Про удвоение стоимости недвижимости - совершенно не факт при нынешних темпах строительства. За недвигой тоже уход нужен - ремонты - они тоже денег стоят и немалых. Плюс еще куча возможных неприятных форс мажоров в которые можно попасть с недвигой. И главное деньги на депозите гораздо более ликвидная штука. Отпилить часть квартиры с постояльцами на какие то срочные нужды врядли получится.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:56
А у тебя лежат деньги на депозите, у меня как то были в надре, и из 2000 забрал 1200 вот и вся твоя ликвидность, или ты чисто теоретически
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ykunitsa
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:12
ykunitsa
Во первых на брудершафт я с тобой не пил и свиней не пас это во первых.
Во вторых судя по твоему "когда то лежали" - депо - теоретик здесь именно ты. А скорее всего вообще бот залетный , судя по дате регистрации и количеству сообщений. Я еще не жалел о деньгах расположенных на депо, даже в сравнении с альтернативой вложения в недвигу, за очень долгую историю общения с банками.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:25
zРадио написав: laa1999 написав: ykunitsa написав:
статья как и арифметика гениальна, снять однокомнатную минимум 200 долларов, стоит однокомнатная 30 тыс. окупаемость 30 лет. даже если добавить ремонт 30+10=40 тыс. аренда 2400 в год, окупаемость 17 лет, или почти в два раза меньше заявлена, если квартира дороже, то и аренда будет не 200 долларов.
За 17 лет -Вам сначало нужно сделать ремонт ,Чтобы впустить квартирантов, а затем еще несколько раз делать ремонт - 10 тыс. вы не вложитесь, даже если сами будете делать ремонт. Вообще-то - инвестиция считается ,не от суммы, а от возможного самого простого заработка, в данном случае депозит в госбанке -даже минимум 3% из них 20% налогов -2.4% с 30тыс. - это 720 дол., то есть эффективный доход падает до 1700 дол...За 5 лет -вы отобьете ремонт, который нужно делать снова. А мебель и другие мелочи? Покупать квартиру под аренду - как бизнес - нет смысла, это подождать пока дети вырастут, не продавать квартиру стариков, но не бизнес.
Добавлю еще один фактор рентного бизнеса, о котором не упомянули - стоимость актива. В данном контексте - это стоимость выхода из бизнеса.
Сегодня недвижимость в Украине, даже самая ликвидная в Киеве, не способна сохранять свою валютную стоимость, не говоря уже о росте. Так будет продолжаться и дальше - предпосылок для остановки падения, а тем более роста, нет.
Валютный ВВП в долгосрочной перспективе снижается вместе со снижением количества рабочих мест, которое в свою очередь находится под давлением процессов эмиграции.
Банковский же сектор работает сегодня исключительно при поддержке печатного станка государства - привлекая деньги у населения банки скупают ОВГЗ и даже не думают направлять ресурс в кредитование населения и бизнеса. Исключение составляет только краткосрочное потребительское кредитование. Ипотека существует не более, чем маргинальный продукт для тех, кто не умеет считать (ставка 22%+) и при этом является "эталонным" заемщиком (в природе таких крайне мало - либо плохой заемщик, не умеющий считать, либо очень качественный, но умеющий
).
Соответственно, средне- и долгосрочно недвижимость в Украине обречена стагнировть до тех пор, пока демографически не будет достигнут минимальный предел и население не возобновит рост (это может произойти не ранее, чем через 20-25 лет).
Заработать на переоценке стоимости недвижимости возможно сегодня только в 2 редких случаях:
1) вам посчастливилось совершить срочную покупку по причине отъезда за границу бывшего хозяина;
2) и вам посчастливилось войти инвестором на раннем этапе строительства перспективного объекта, который затеяла ответственная, но малоизвестная строительная компания, вынужденная демпинговать для привлечения средств
Зачетный бред.
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