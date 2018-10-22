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Які квартири українці
орендують найчастіше - експерт

Які квартири українці орендують найчастіше - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:28

  laa1999 написав:Спор идет по аренде или о том, что стареет жилой фонд и нужны стройки для компенсации этого?

Основная часть "стареющего" жилого фонда - это советская постройка. Вы много видите разваливающихся хрущей на улицах? Устаревание скорее моральное, чем физическое. Замените в хруще проводку, стояки, сделайте утепление - и еще 50 лет простоит минимум. А моральное устаревание отлично лечится гривной. Да и современные новострои эконом-класса за 10-15 лет эксплуатации дойдут до состояния среднестатистического послеремонтного хруща.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:54

понятное дело что однушку/двушку у метро сдавать мега выгодно

на КПях можно убитую двушку за 10 сдавать

квартиры в новостроях сдаются хуже: хорошее местро - космос денег . зажопинск - никто не хочет ездить

В любом случае со здачи 2-3 квартир рядом с метро можно неплохо жить в Киеве .
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:56

  laa1999 написав:
  ykunitsa написав:читаю все комментарии, такое чувство что все обиженные какие то, или не могут купить и жаба давит или что то типа этого, может быть скажете господа инвесторы, а какая альтернатива у нас в стране, если у вас накопилась так сказать какая та "лишняя" сумма, положить в банк по 1% в валюте или в гривне?

УкрГазБанк уже дает 5%...Это 4% дохода, с капитализацией - за 20 лет сумма удваивается...

Ну это просто смешно, во первых 4% это не 20 лет, а 25 лет необходимо для удвоения, во вторых недвижимость за 20 лет очень вероятно увеличиться в цене, это два, а так риск что банк может навернуться, и в третьих инфляцию никто, даже в долларах не отменял, сейчас 1000 долларов и 1000 долларов 25 лет назад, это как говорится две большие разницы, плюс и аренда как никрути растет понемногу. Так что вообще не вижу аргументов в пользу депозита.
ykunitsa
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:24

Re: Які квартири українці орендують найчастіше - експерт

  ykunitsa написав:Ну это просто смешно, во первых 4% это не 20 лет, а 25 лет необходимо для удвоения, во вторых недвижимость за 20 лет очень вероятно увеличиться в цене


не правда 5% годовых, или 4% без налога это удвоение за 18 лет с каптиализацией. Про удвоение стоимости недвижимости - совершенно не факт при нынешних темпах строительства. За недвигой тоже уход нужен - ремонты - они тоже денег стоят и немалых. Плюс еще куча возможных неприятных форс мажоров в которые можно попасть с недвигой. И главное деньги на депозите гораздо более ликвидная штука. Отпилить часть квартиры с постояльцами на какие то срочные нужды врядли получится.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:56

Re: Які квартири українці орендують найчастіше - експерт

А у тебя лежат деньги на депозите, у меня как то были в надре, и из 2000 забрал 1200 вот и вся твоя ликвидность, или ты чисто теоретически
ykunitsa
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:12

ykunitsa

Во первых на брудершафт я с тобой не пил и свиней не пас это во первых.

Во вторых судя по твоему "когда то лежали" - депо - теоретик здесь именно ты. А скорее всего вообще бот залетный , судя по дате регистрации и количеству сообщений. Я еще не жалел о деньгах расположенных на депо, даже в сравнении с альтернативой вложения в недвигу, за очень долгую историю общения с банками.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:00

  Surfer написав:Я еще не жалел о деньгах расположенных на депо, даже в сравнении с альтернативой вложения в недвигу, за очень долгую историю общения с банками.

А я ось, надавно, пошкодував. Коли терміново потрібні були кошти - звернувся в банк для розірвання договору депозиту, навіть погоджувався на списання всих нарахованих відсотків за період від останньої автопролонгації. Але мені сказали - дострокове розірвання договору не передбачено. Тоб-то - "свободєн мальчік".
Тепер думаю на цю суму брати кредит...
jeugen
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