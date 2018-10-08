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«Нова Пошта» змінила правила
для поштових відправлень...

«Нова Пошта» змінила правила для поштових відправлень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:14

«Нова Пошта» змінила правила для поштових відправлень...

Пропонуємо до обговорення:
У компанії "Нова Пошта" поміняли правила для поштових відправлень на юридичні особи.

Дивися повний текст «Нова Пошта» змінила правила для поштових відправлень для юросіб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:14

Как то позвонил мне менеджер из этой жадной компании и предложил чтобы я не стоял в очередях и не отправлял товар своим клиентам в отделении НП, а вызывал курьера к себе. И услуги вызова курьера пусть оплачивает получатель товара. На что я ему заявил, что получатели товара настолько бедны, что просят отправлять им товар другими перевозчиками, чтобы сэкономить десятку. Тогда менеджер предложил мне чтобы я предоставлял своим клиентам скидку для оплаты курьеров.

Нормально? Для того чтобы в отделении НП не было очередей они не ставят еще одного приемщика или менеджера(не оплачивают им зарплаты), а я должен за свой счет или за счет своих клиентов предоставить себе и другим удобства нестояния в очередях. И это при том что они самые дорогие по перевозке.
И также складывается впечатление что компания в основном торгует упаковочными материалами, а не занимается перевозками. Например в киевском отделении номер 38 гирю без обрештовки фиг отправишь. Типа может повредить чужой товар(за чужой товар пусть чешется чужой отправитель). ПЭТ бутылку с напитком в целлофане без коробки также. Покупай упаковку. Чего они тогда покрышки не обрештовывают? Тоже кому то что то подмять могут. А в 33-м без проблем все отправляется
p_a_l
 
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