У компанії "Нова Пошта" поміняли правила для поштових відправлень на юридичні особи.
Дивися повний текст «Нова Пошта» змінила правила для поштових відправлень для юросіб.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:14
«Нова Пошта» змінила правила для поштових відправлень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нова Пошта» змінила правила для поштових відправлень для юросіб.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:14
Как то позвонил мне менеджер из этой жадной компании и предложил чтобы я не стоял в очередях и не отправлял товар своим клиентам в отделении НП, а вызывал курьера к себе. И услуги вызова курьера пусть оплачивает получатель товара. На что я ему заявил, что получатели товара настолько бедны, что просят отправлять им товар другими перевозчиками, чтобы сэкономить десятку. Тогда менеджер предложил мне чтобы я предоставлял своим клиентам скидку для оплаты курьеров.
Нормально? Для того чтобы в отделении НП не было очередей они не ставят еще одного приемщика или менеджера(не оплачивают им зарплаты), а я должен за свой счет или за счет своих клиентов предоставить себе и другим удобства нестояния в очередях. И это при том что они самые дорогие по перевозке.
И также складывается впечатление что компания в основном торгует упаковочными материалами, а не занимается перевозками. Например в киевском отделении номер 38 гирю без обрештовки фиг отправишь. Типа может повредить чужой товар(за чужой товар пусть чешется чужой отправитель). ПЭТ бутылку с напитком в целлофане без коробки также. Покупай упаковку. Чего они тогда покрышки не обрештовывают? Тоже кому то что то подмять могут. А в 33-м без проблем все отправляется
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:14
Re: «Нова Пошта» змінила правила для поштових відправлень...
Большая половина отделений НП - это отдельные ФОПы, которые просто работают под брендом НП. Ну и как полагается - каждый ФОП зарабатывает как может: кто-то обсчитывает на перевесе\размерах посылки, а кто-то тулит не нужную упаковку. Сама НП к этому мало имеет отношение, это косят бабло в конкретном отделении. Просто идите в другое отделение,а лучше, к другому перевозчику!
|