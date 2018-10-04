RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому відмовлять у субсидії за
новими правилами: список...

Кому відмовлять у субсидії за новими правилами: список...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:33

Кому відмовлять у субсидії за новими правилами: список...

Пропонуємо до обговорення:
У травні уряд оголосив нові правила надання субсидій.

Дивися повний текст Кому відмовлять у субсидії за новими правилами: список офіційних причин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84991
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У українців масово забирають субсидії за здачу квартир в... 1, 2
R2 » Вів 09 жов, 2018 18:59
11 452
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 12:15
freeze
Головні питання про субсидії
R2 » П'ят 20 бер, 2015 16:28
5 2862
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 14:19
cemkiv74
Рева повідомив, скільки цьго року передбачено на субсидії
R2 » Чет 04 жов, 2018 10:34
4 99
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 12:15
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62059)
10.10.2018 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.