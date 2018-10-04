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Кому відмовлять у субсидії за новими правилами: список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:33
Пропонуємо до обговорення:
У травні уряд оголосив нові правила надання субсидій.
Дивися повний текст Кому відмовлять у субсидії за новими правилами: список офіційних причин
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Чет 04 жов, 2018 12:15
Cler