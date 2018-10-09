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Інфляція в Україні у вересні
підскочила – Держстат

Інфляція в Україні у вересні підскочила – Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:48

Інфляція в Україні у вересні підскочила – Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Дивися повний текст Інфляція в Україні у вересні підскочила – Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:49

нехерасе подскочила..
у меня на 500 грн, с магазина выходя, торбочка с кажным разом все меньше..
кефирчик по 25... молоко под 30 уже
80% купленных товаров беру по акции...на полную стоимость денег нет..
и это я с з.п. раза полтора больше чем средняя по киеву..
stokoz
 
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