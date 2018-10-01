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"Укрзалізниця" розробляє
систему, яка допоможе впоратися...

"Укрзалізниця" розробляє систему, яка допоможе впоратися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:01

"Укрзалізниця" розробляє систему, яка допоможе впоратися...

Пропонуємо до обговорення:
В "Укрзалізниці" розробляють систему, у якій пасажири зможуть стежити за появою квитків на поїзди, які раніше були розкуплені або заброньовані.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" розробляє систему, яка допоможе впоратися з нестачею квитків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:02

Ну и чем же это поможет преодолеть нехватку билетов? Нехватку билетов можно преодолеть только пуском дополнительных вагонов и поездов при необходимости с обязательным контролем лиц, которые имеют доступ к брони. Каждый билет брони должен контролироваться, проверки надо устраивать. А сервисов по отслеживанию билетов и так хватает. Надо не с нехваткой бороться, а с коррупцией в Укрзализныце.
ygn
 
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это типа давайте сдерем код одного из сторонних приложений, через тендер проведем пару лямов и ура, успех! а барыги с кассирами как были в доле, а дальше процент наверх, так и будут. так и ездим, ожидая снятия кем-то брони.
зато нам рассказывают, что за 2014-2018 годы цена не повышалась на билеты... в какой стране они живут?
bogdanfc
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