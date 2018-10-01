Втім, від зусиль банків з популяризації інвестицій у держоблігації в перспективі виграють і торговці, адже обсяги ринку виростуть.
Дивися повний текст Торговці поборються з банками за покупців ОВДП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:12
Торговці поборються з банками за покупців ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Торговці поборються з банками за покупців ОВДП.
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:12
Навіщо мобільні додатки? Вони ліквідності не добавлять :( Хоча для разових придбань з утриманням ОВДП до погашення - підійдуть, але який буде поріг виходу на ринок? неадекватні тарифи депозитарію НБУ з'їдять більшу частину дохідності :(
Створіть нормальну біржу з простим доступом до торгів, первинні дилери та НБУ нехай будуть маркет-мейкерами + створіть ринок репо, перегляньте тарифи депозитарію НБУ або передайте облік ОВДП до НДУ, зробіть з Мінфіну звичайного емітента.
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26
Как-то вся эта возня напоминает ситуацию с ГКО. Тогда банки тоже стремились все вложить в ГКО, ведь зачем кредитовать экономику под низкий процент на долгий срок, если игра с ГКО давала доходы в разы выше. Только тогда все плохо закончилось для многих, но хорошо для немногих.
|