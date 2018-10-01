RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Торговці поборються з
банками за покупців ОВДП

Торговці поборються з банками за покупців ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:12

Торговці поборються з банками за покупців ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Втім, від зусиль банків з популяризації інвестицій у держоблігації в перспективі виграють і торговці, адже обсяги ринку виростуть.

Дивися повний текст Торговці поборються з банками за покупців ОВДП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85057
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:12

Навіщо мобільні додатки? Вони ліквідності не добавлять :( Хоча для разових придбань з утриманням ОВДП до погашення - підійдуть, але який буде поріг виходу на ринок? неадекватні тарифи депозитарію НБУ з'їдять більшу частину дохідності :(
Створіть нормальну біржу з простим доступом до торгів, первинні дилери та НБУ нехай будуть маркет-мейкерами + створіть ринок репо, перегляньте тарифи депозитарію НБУ або передайте облік ОВДП до НДУ, зробіть з Мінфіну звичайного емітента.
D12
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26

Как-то вся эта возня напоминает ситуацию с ГКО. Тогда банки тоже стремились все вложить в ГКО, ведь зачем кредитовать экономику под низкий процент на долгий срок, если игра с ГКО давала доходы в разы выше. Только тогда все плохо закончилось для многих, но хорошо для немногих.
siriys
 
Повідомлень: 402
З нами з: 12.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін підвищив ставку за 15-16-міс. ОВДП у доларах
R2 » Сер 10 жов, 2018 09:44
6 237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 14:09
zРадио
Україна в IV кв.-2018 дев'ять разів запропонує валютні ОВДП
R2 » Пон 01 жов, 2018 19:07
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 19:07
hxbbgaf
Наступного року фізособи зможуть купувати ОВДП з телефону
R2 » П'ят 21 вер, 2018 17:08
1 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 17:08
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.