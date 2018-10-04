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Субсидії по-новому
нараховуватимуть вже з цього...

Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16

Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього...

Пропонуємо до обговорення:
На субсидії, нараховані в 2018 році, буде витрачено 55 млрд грн.

Дивися повний текст Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16

очередная лазейка, что бы владельцы особняков платили копейки...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:40

  Cactus написав:очередная лазейка, что бы владельцы особняков платили копейки...

Наоборот, речь же о субсидиях а не об оплате жилья. Как раз єто уменьшит субсидии тем, у кого особняки и типа маленький доход.
locustsucol
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