На субсидії, нараховані в 2018 році, буде витрачено 55 млрд грн.
Дивися повний текст Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього опалювального сезону.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16
Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього опалювального сезону.
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:40
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:59
А есть информация сколько отдельно выделили на субсидиии, сколько на льготы и сколько выделили на разницу в стоимости газа? И сколько людей на субсидиях, а сколько на льготах?
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