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Субсидії по-новому
нараховуватимуть вже з цього...

Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16

Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього...

Пропонуємо до обговорення:
На субсидії, нараховані в 2018 році, буде витрачено 55 млрд грн.

Дивися повний текст Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16

очередная лазейка, что бы владельцы особняков платили копейки...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:40

  Cactus написав:очередная лазейка, что бы владельцы особняков платили копейки...

Наоборот, речь же о субсидиях а не об оплате жилья. Как раз єто уменьшит субсидии тем, у кого особняки и типа маленький доход.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:59

А есть информация сколько отдельно выделили на субсидиии, сколько на льготы и сколько выделили на разницу в стоимости газа? И сколько людей на субсидиях, а сколько на льготах?
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 02:19

  cannabis_ua написав:А есть информация сколько отдельно выделили на субсидиии, сколько на льготы и сколько выделили на разницу в стоимости газа? И сколько людей на субсидиях, а сколько на льготах?


на субсидии навскидку выходит 1-2 млрд$, из которых большая часть оплатится прибылью нафтогаза.
раньше при копеечных ценах и дотациях один только нафтогаз уходил в минус на более 2 ярдов, а еще ахметкины шахты. вроде как сегодняшняя схема выгоднее но больше заморочек.
ладно еще нафтогазу для субсидий старикам не жалко переплатить, а вот рыжему платить жаба давит, тем более на зарплаты бесполезным ногомячистам, которым даже коболев позавидует по зарплате.
при том что обслуживание осталось совок совком. пришли "заморозить" номер в укртелекоме (еще когда был под ахметкой, услуга стоит что-то вроде 11-13 грн в мес) - посидели пару часов в очереди, решили что укртелеком отправляется в пешую эротическую прогулку с полным завершением договора, без заморозок.
теперь проблемы с энергокомпанией - остановился счетчик. на звонок и сообщение вместо того чтобы прислать гонца проверить, приглашают в офис с кучей документов. типа это я должен бегать за ними чтобы заплатить денег и у меня куча свободного времени дефилировать по их конторам(правда контора вроде как отошла городу, но менеджмент еще остался совково-ахметовский). их конечно в пешую отправить не получится, но придется устроить разъяснительную работу - как правильно обслуживать клиентов.
galex
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