Субсидії по-новому нараховуватимуть вже з цього...

Додано: Чет 11 жов, 2018 02:19

cannabis_ua написав: А есть информация сколько отдельно выделили на субсидиии, сколько на льготы и сколько выделили на разницу в стоимости газа? И сколько людей на субсидиях, а сколько на льготах? А есть информация сколько отдельно выделили на субсидиии, сколько на льготы и сколько выделили на разницу в стоимости газа? И сколько людей на субсидиях, а сколько на льготах?

на субсидии навскидку выходит 1-2 млрд$, из которых большая часть оплатится прибылью нафтогаза.раньше при копеечных ценах и дотациях один только нафтогаз уходил в минус на более 2 ярдов, а еще ахметкины шахты. вроде как сегодняшняя схема выгоднее но больше заморочек.ладно еще нафтогазу для субсидий старикам не жалко переплатить, а вот рыжему платить жаба давит, тем более на зарплаты бесполезным ногомячистам, которым даже коболев позавидует по зарплате.при том что обслуживание осталось совок совком. пришли "заморозить" номер в укртелекоме (еще когда был под ахметкой, услуга стоит что-то вроде 11-13 грн в мес) - посидели пару часов в очереди, решили что укртелеком отправляется в пешую эротическую прогулку с полным завершением договора, без заморозок.теперь проблемы с энергокомпанией - остановился счетчик. на звонок и сообщение вместо того чтобы прислать гонца проверить, приглашают в офис с кучей документов. типа это я должен бегать за ними чтобы заплатить денег и у меня куча свободного времени дефилировать по их конторам(правда контора вроде как отошла городу, но менеджмент еще остался совково-ахметовский). их конечно в пешую отправить не получится, но придется устроить разъяснительную работу - как правильно обслуживать клиентов.