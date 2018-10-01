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"Саме час бігти за доларом": експерт назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:25
Пропонуємо до обговорення:
За найсприятливішими прогнозами, гривня в цей період коштуватиме 29,5 грн/$.
Дивися повний текст \"Саме час бігти за доларом\": експерт назвав найнебезпечніші місяці для гривні
.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:26
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