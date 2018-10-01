За найсприятливішими прогнозами, гривня в цей період коштуватиме 29,5 грн/$.
Дивися повний текст \"Саме час бігти за доларом\": експерт назвав найнебезпечніші місяці для гривні.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:25
"Саме час бігти за доларом": експерт назвав...
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Дивися повний текст \"Саме час бігти за доларом\": експерт назвав найнебезпечніші місяці для гривні.
Додано: Сер 10 жов, 2018 18:02
Один из немногих случаев, когда "эксперт" говорит что-то дельное
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 11 жов, 2018 06:35
Дельное. 36 и 40 это дефолт. Перед выборами его не допустят. А про сезонность роста падение валюты знает любой кто хоть год за курсом следит. Эксперта такого на трактор поле пахать там польза с него будет.
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:14
А вот мнение ещё одного эксперта
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:39
А ще забули саме головне це те, що люди, які накопичили певні суми у валюті на "чорний день", не маючи коштів на прожиття, змушені діставати зі схову цю валюту та обмінювати її на гривню...
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