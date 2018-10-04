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НП під Ічнею: Кабмін виділить
100 млн грн на ліквідацію...

НП під Ічнею: Кабмін виділить 100 млн грн на ліквідацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:42

НП під Ічнею: Кабмін виділить 100 млн грн на ліквідацію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Дивися повний текст НП під Ічнею: Кабмін виділить 100 млн грн на ліквідацію наслідків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:42

Может кто то не профпригоден ? А гуляй на всю, у нас этих боеприпасов ...., и людям в округе весело. Да и вообще в сравнении с тем что наш паспорт на 41 месте, какие то взрывы, то фигня. Может размещать гос органы в непосредственной близости, и как вы думаете как быстро порядок наведут ;)
Igorten
 
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