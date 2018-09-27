RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" утримав $9 млн
переплат "Газпрому" за транзит

"Нафтогаз" утримав $9 млн переплат "Газпрому" за транзит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:08

"Нафтогаз" утримав $9 млн переплат "Газпрому" за транзит

Пропонуємо до обговорення:
До теперішнього часу розмір нарахованої пені перевищив $100 млн.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" утримав $9 млн переплат \"Газпрому\" за транзит.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84996
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:08

Назло мамі відморожу вуха :)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1656
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго" 1, 2
R2 » Вів 09 жов, 2018 15:05
11 299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 15:22
shapo
Тимошенко хоче ліквідувати "Нафтогаз" як непотрібного... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 28 вер, 2018 15:59
39 2566
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 09:47
trololo
Як продаватиме газ українцям Нафтогаз (інфографіка)
R2 » Чет 27 вер, 2018 13:03
6 286
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 вер, 2018 01:12
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10779)
10.10.2018 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.