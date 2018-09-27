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"Нафтогаз" утримав $9 млн переплат "Газпрому" за транзит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:08
Пропонуємо до обговорення:
До теперішнього часу розмір нарахованої пені перевищив $100 млн.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" утримав $9 млн переплат \"Газпрому\" за транзит
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Додано: Сер 10 жов, 2018 16:08
Назло мамі відморожу вуха :)
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