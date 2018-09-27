До теперішнього часу розмір нарахованої пені перевищив $100 млн.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" утримав $9 млн переплат \"Газпрому\" за транзит.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 16:08
"Нафтогаз" утримав $9 млн переплат "Газпрому" за транзит
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" утримав $9 млн переплат \"Газпрому\" за транзит.
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:08
Назло мамі відморожу вуха :) Жартую. Ну що ж, треба віддати належне, тут москвини послідовні.
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