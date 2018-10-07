Про це повідомила прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Порошенко підписав соціально важливий освітній закон.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56
Порошенко підписав соціально важливий освітній закон
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Дивися повний текст Порошенко підписав соціально важливий освітній закон.
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