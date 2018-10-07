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Порошенко підписав соціально
важливий освітній закон

Порошенко підписав соціально важливий освітній закон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56

Порошенко підписав соціально важливий освітній закон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Порошенко підписав соціально важливий освітній закон.
R2
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