Про це повідомила прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Порошенко підписав соціально важливий освітній закон.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56
Порошенко підписав соціально важливий освітній закон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав соціально важливий освітній закон.
Додано: Сер 10 жов, 2018 18:21
Интересно, а доп.финансирование этим законом предусматривается? Или там предлагается нужды "лиц с особыми образовательными потребностями" удовлетворять из тех средств, которые выделяются на того, у кого "образовательные потребности" обычные...
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