Про це у Facebook написав віце-прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:13
Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках.
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:14
Наконец то. Интересно узнать стоимость и прочие условия установок таких счетчиков
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