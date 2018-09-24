RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд дозволив встановлювати
лічильники тепла у старих...

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:13

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook написав віце-прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84999
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:14

Наконец то. Интересно узнать стоимость и прочие условия установок таких счетчиков
Surfer
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 14.11.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
R2 » Сер 10 жов, 2018 19:34
1 18
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 19:34
Тракторист
Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року
R2 » Пон 08 жов, 2018 08:42
6 206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 15:43
сова
Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь
R2 » Пон 24 вер, 2018 08:29
4 133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 17:20
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3691)
10.10.2018 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.