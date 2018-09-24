Про це у Facebook написав віце-прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:13
Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках.
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:14
Наконец то. Интересно узнать стоимость и прочие условия установок таких счетчиков
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:28
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Есть 2 важных момента:
1) обследование на техническую возможность установки таких приборов. Вы же понимаете, что это будет стоить ооочень отдельных денег ?
2) цитирую - "Для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей — владельцев квартиры."
Кто пытался с нашими людьми в многоквартирных что-то делать (поставить бронедверь, домофон, поменять окна на метало-пластик в коридорах и т.д.), тот понимает, что это практически не реально.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:16
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Большинство домов старого фонда довольно типовые. Насколько известно с 16 года проводились испытания подобных систем для домов с вертикальной разводкой. Дополнительные "обследования" могут касаться дореволюционных построек, с их особенностями, которых осталось очень не много. Не думаю что эти "обследования" могут стоить больших денег.
С нынешними ценами на отопление, уверен - 50% найти не составит труда - это вопрос который касается их непосредственно, а не абстрактных вопросов по содержанию дома которые им возможно не очень то и нужны. Есть конечно кто будет мониторить эти 50% и быть инициатором и контролером в этом вопросе - но это вопрос организационный и решаемый. Главное зависит от конкретных цифр на реализацию подобных проектов, сроков окупаемости. Скорее всего установка должна будет стоить столько же сколько в обычном доме с горизонтальной разводкой, помноженной на количество стояков в квартире.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:49
Не ну это хорошая новость. Правда сколько счетчиков нужно будет установить? Счетчики не дешевые. Потом необходимо поверку делать. Но то такое.
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