Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Додано: Сер 10 жов, 2018 21:16

Большинство домов старого фонда довольно типовые. Насколько известно с 16 года проводились испытания подобных систем для домов с вертикальной разводкой. Дополнительные "обследования" могут касаться дореволюционных построек, с их особенностями, которых осталось очень не много. Не думаю что эти "обследования" могут стоить больших денег.



С нынешними ценами на отопление, уверен - 50% найти не составит труда - это вопрос который касается их непосредственно, а не абстрактных вопросов по содержанию дома которые им возможно не очень то и нужны. Есть конечно кто будет мониторить эти 50% и быть инициатором и контролером в этом вопросе - но это вопрос организационный и решаемый. Главное зависит от конкретных цифр на реализацию подобных проектов, сроков окупаемости. Скорее всего установка должна будет стоить столько же сколько в обычном доме с горизонтальной разводкой, помноженной на количество стояков в квартире.