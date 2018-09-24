Про це у Facebook написав віце-прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:13
Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках.
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:14
Наконец то. Интересно узнать стоимость и прочие условия установок таких счетчиков
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:28
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Есть 2 важных момента:
1) обследование на техническую возможность установки таких приборов. Вы же понимаете, что это будет стоить ооочень отдельных денег ?
2) цитирую - "Для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей — владельцев квартиры."
Кто пытался с нашими людьми в многоквартирных что-то делать (поставить бронедверь, домофон, поменять окна на метало-пластик в коридорах и т.д.), тот понимает, что это практически не реально.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:16
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Большинство домов старого фонда довольно типовые. Насколько известно с 16 года проводились испытания подобных систем для домов с вертикальной разводкой. Дополнительные "обследования" могут касаться дореволюционных построек, с их особенностями, которых осталось очень не много. Не думаю что эти "обследования" могут стоить больших денег.
С нынешними ценами на отопление, уверен - 50% найти не составит труда - это вопрос который касается их непосредственно, а не абстрактных вопросов по содержанию дома которые им возможно не очень то и нужны. Есть конечно кто будет мониторить эти 50% и быть инициатором и контролером в этом вопросе - но это вопрос организационный и решаемый. Главное зависит от конкретных цифр на реализацию подобных проектов, сроков окупаемости. Скорее всего установка должна будет стоить столько же сколько в обычном доме с горизонтальной разводкой, помноженной на количество стояков в квартире.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:49
Не ну это хорошая новость. Правда сколько счетчиков нужно будет установить? Счетчики не дешевые. Потом необходимо поверку делать. Но то такое.
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:55
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Не знаю, как сделают с вкртикальной разводкой, но ставил в декабре, правда, на горизонтальной разводке, датский, с установкой и документацией 9500 грн. Экономия значительная, ибо тарифы по площади конские. Этой зимой счетчик отобьется, дальше условно чистая прибыль от установки пойдет.
Додано: Сер 10 жов, 2018 23:22
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
немного информации нашел , все таки счетчики разные , отличные от стандартной методы в домах с горизонтьальной разводкой. Стоят как обещают на порядок дешевле. Действительно есть разные методики для вертикальной и горизонтальной разводки. Есть всякие НО , но уже гораздо лучше чем ничего. Есть по крайней мере официальное решение - все остальное решить гораздо проще.
Главное терморегулятор - иначе вся эта система , счетчики не имеет смысла. Как можно поставить терморегулятор для домов с вертикальной разводкой - пока не совсем ясно. Но то что вопрос сдвинули с мертвой точки - уже хорошо.
Додано: Чет 11 жов, 2018 05:07
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Вы не поняли мой посыл - в нашей стране взять справку о том, что 2+2=4 стоит денег, а тут вопрос, который непосредственно касается экономии кучи денег конечным потребителем - да это просто клондайк для взяток.
Попробуйте пенсионерке, лет так 70, с пенсией 2000 грн, из которых она платит за коммуналку 400 грн, остальное покрывает субсидия, объяснить, что ей нужно сейчас отдать за установку счётчиков 5 000-10 000 грн - расскажете потом здесь куда она Вас пошлёт. Повторяю - Вы не сталкивались с нашими людьми в многоквартирных домах с финансовыми вопросами (за изготовление дубликатов ключей от замка от двери в подвал пришлось треть подъезда самому оплатить, хотя цена вопроса была 20 грн с квартиры. Установка домофона, чтобы наркоманы не сидели на лестницах и шприцы не разбрасывали, была вообще война, хотя там вопрос был уже около 500 грн и платить за всех физически не было возможности, утепление фасада за полцены от рыночной, за счёт того, что будут делать всю стену дома сразу и т.д.)
|