RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд дозволив встановлювати
лічильники тепла у старих...

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:13

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook написав віце-прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих будинках.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84995
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:14

Наконец то. Интересно узнать стоимость и прочие условия установок таких счетчиков
Surfer
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:28

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Есть 2 важных момента:
1) обследование на техническую возможность установки таких приборов. Вы же понимаете, что это будет стоить ооочень отдельных денег ?
2) цитирую - "Для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей — владельцев квартиры."
Кто пытался с нашими людьми в многоквартирных что-то делать (поставить бронедверь, домофон, поменять окна на метало-пластик в коридорах и т.д.), тот понимает, что это практически не реально.
LutsMan
 
Повідомлень: 516
З нами з: 10.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:16

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Большинство домов старого фонда довольно типовые. Насколько известно с 16 года проводились испытания подобных систем для домов с вертикальной разводкой. Дополнительные "обследования" могут касаться дореволюционных построек, с их особенностями, которых осталось очень не много. Не думаю что эти "обследования" могут стоить больших денег.

С нынешними ценами на отопление, уверен - 50% найти не составит труда - это вопрос который касается их непосредственно, а не абстрактных вопросов по содержанию дома которые им возможно не очень то и нужны. Есть конечно кто будет мониторить эти 50% и быть инициатором и контролером в этом вопросе - но это вопрос организационный и решаемый. Главное зависит от конкретных цифр на реализацию подобных проектов, сроков окупаемости. Скорее всего установка должна будет стоить столько же сколько в обычном доме с горизонтальной разводкой, помноженной на количество стояков в квартире.
Surfer
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:49

Не ну это хорошая новость. Правда сколько счетчиков нужно будет установить? Счетчики не дешевые. Потом необходимо поверку делать. Но то такое.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2608
З нами з: 27.02.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:55

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Surfer написав:Наконец то. Интересно узнать стоимость и прочие условия установок таких счетчиков
Не знаю, как сделают с вкртикальной разводкой, но ставил в декабре, правда, на горизонтальной разводке, датский, с установкой и документацией 9500 грн. Экономия значительная, ибо тарифы по площади конские. Этой зимой счетчик отобьется, дальше условно чистая прибыль от установки пойдет.
freeze
4
 
Повідомлень: 8237
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2343 раз.
Подякували: 3253 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 23:22

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

немного информации нашел , все таки счетчики разные , отличные от стандартной методы в домах с горизонтьальной разводкой. Стоят как обещают на порядок дешевле. Действительно есть разные методики для вертикальной и горизонтальной разводки. Есть всякие НО , но уже гораздо лучше чем ничего. Есть по крайней мере официальное решение - все остальное решить гораздо проще.

Кабинет Министров разрешил устанавливать счетчики тепла в домах с вертикальной системой отопления. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Раньше это возможно было только в зданиях, построенных не более десяти лет назад и имеющих вертикальную систему отопления.

Счетчики тепла: в чем проблема?
После подорожания отопления в Украине начался настоящий бум на индивидуальные счетчики тепла. С их помощью можно снизить плату за теплоэнергию вдвое, а то и втрое – при этом не нужно мерзнуть у себя в квартире – а лишь разумно экономить.

Однако установить его можно только в домах с горизонтальной системой подачи тепла. А это в большинстве случаев – новые многоэтажки, построенные за последние 10 лет. Там – горизонтальная схема отопления – и тепло подается отдельно в каждую квартиру. В многоэтажках же, что постарше – а их – большинство – схема вертикальная. Установить в таких домах счетчики на каждую квартиру – фактически невозможно. Но вместо счетчика – можно поставить другой прибор. Он называется распределитель. Размером – со две спичечные коробки. Крепится – прямо на батарею.

В отличие от счетчика – здесь даже не нужно выписывать показания. Распределитель сам будет подавать их теплоснабжающей организации.

Как это работает?
Поквартирный учет тепла реализуют с помощью распределителей тепловой энергии. Их устанавливают на каждый радиатор, место установки устройства пломбируется для предотвращения манипуляций с показаниями. Прибор осуществляет измерение температуры самой батареи, а также воздуха в комнате и вычисляет условный коэффициент теплоотдачи, пропорциональный измеренной разности температур.

Информация с приборов каждый час передается по радиоканалу на установленные в подъезде концентраторы, которые, в свою очередь, раз в 24 часа передают показания по GSM / GPRS или Ethernet каналу на заданный сервер, то есть на сервер теплоснабжающей организации. Таким образом, появляется возможность онлайн удаленно снимать показания.

В случае попытки демонтажа или других манипуляций с прибором, информация об этом сразу же пересылается на сервер.

Зображення

счетчики тепла
Кроме того, на каждую батарею устанавливается терморегулятор, с помощью которого жильцы могут самостоятельно устанавливать уровень подачи тепла. Так, например, давно делают в Европе. Уходя на работу – ставишь батарею на минимум. Зачем греть пустую квартиру? Вечером возвращаешься домой – и если шестнадцать градусов это слишком прохладно – возвращаешь комфорт поворотом терморегулятора.

Сколько стоит?
Стоимость одного прибора составляет около 700-900 гривен. Его следует поставить на каждый радиатор в квартире. Однако существуют несколько нюансов: распределительные приборы должны установить не менее 50% жителей многоквартирного дома.

Однако на сегодняшний день распределителей в Украине практически нет, а методика снятия показаний с них – не разработана.


Главное терморегулятор - иначе вся эта система , счетчики не имеет смысла. Как можно поставить терморегулятор для домов с вертикальной разводкой - пока не совсем ясно. Но то что вопрос сдвинули с мертвой точки - уже хорошо.
Surfer
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 05:07

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

  Surfer написав:Не думаю что эти "обследования" могут стоить больших денег.

Вы не поняли мой посыл - в нашей стране взять справку о том, что 2+2=4 стоит денег, а тут вопрос, который непосредственно касается экономии кучи денег конечным потребителем - да это просто клондайк для взяток.

  Surfer написав:С нынешними ценами на отопление, уверен - 50% найти не составит труда - это вопрос который касается их непосредственно, а не абстрактных вопросов по содержанию дома которые им возможно не очень то и нужны

Попробуйте пенсионерке, лет так 70, с пенсией 2000 грн, из которых она платит за коммуналку 400 грн, остальное покрывает субсидия, объяснить, что ей нужно сейчас отдать за установку счётчиков 5 000-10 000 грн - расскажете потом здесь куда она Вас пошлёт. Повторяю - Вы не сталкивались с нашими людьми в многоквартирных домах с финансовыми вопросами (за изготовление дубликатов ключей от замка от двери в подвал пришлось треть подъезда самому оплатить, хотя цена вопроса была 20 грн с квартиры. Установка домофона, чтобы наркоманы не сидели на лестницах и шприцы не разбрасывали, была вообще война, хотя там вопрос был уже около 500 грн и платить за всех физически не было возможности, утепление фасада за полцены от рыночной, за счёт того, что будут делать всю стену дома сразу и т.д.)
LutsMan
 
Повідомлень: 516
З нами з: 10.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:23

Мне не совсем понятно, что за приборы распределители, и тем более, как они будут учитывать конкретно в моей квартире отданные градусы теплоносителя. А если в стояке вообще вода комнатной температуры или холоднее, что тогда? Сколько не пропусти ее через радиатор - теплее не станет, но "распределитель" как я понимаю будет учитывать теоретическую температуру и объем прокачки. Зачем мне такое надо?
pobytt
 
Повідомлень: 592
З нами з: 10.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
R2 » Сер 10 жов, 2018 19:34
6 175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 08:38
sequence
Уряд планує підвищити зарплати вчителям на 8% з 2019 року
R2 » Пон 08 жов, 2018 08:42
6 208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 15:43
сова
Уряд хоче збільшити інвестиції у вугільну галузь
R2 » Пон 24 вер, 2018 08:29
4 135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 17:20
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.