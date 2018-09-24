Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Кабинет Министров разрешил устанавливать счетчики тепла в домах с вертикальной системой отопления. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Раньше это возможно было только в зданиях, построенных не более десяти лет назад и имеющих вертикальную систему отопления.После подорожания отопления в Украине начался настоящий бум на индивидуальные счетчики тепла. С их помощью можно снизить плату за теплоэнергию вдвое, а то и втрое – при этом не нужно мерзнуть у себя в квартире – а лишь разумно экономить.Однако установить его можно только в домах с горизонтальной системой подачи тепла. А это в большинстве случаев – новые многоэтажки, построенные за последние 10 лет. Там – горизонтальная схема отопления – и тепло подается отдельно в каждую квартиру. В многоэтажках же, что постарше – а их – большинство – схема вертикальная. Установить в таких домах счетчики на каждую квартиру – фактически невозможно. Но вместо счетчика – можно поставить другой прибор. Он называется распределитель. Размером – со две спичечные коробки. Крепится – прямо на батарею.В отличие от счетчика – здесь даже не нужно выписывать показания. Распределитель сам будет подавать их теплоснабжающей организации.Поквартирный учет тепла реализуют с помощью распределителей тепловой энергии. Их устанавливают на каждый радиатор, место установки устройства пломбируется для предотвращения манипуляций с показаниями. Прибор осуществляет измерение температуры самой батареи, а также воздуха в комнате и вычисляет условный коэффициент теплоотдачи, пропорциональный измеренной разности температур.В случае попытки демонтажа или других манипуляций с прибором, информация об этом сразу же пересылается на сервер.с помощью которого жильцы могут самостоятельно устанавливать уровень подачи тепла. Так, например, давно делают в Европе. Уходя на работу – ставишь батарею на минимум. Зачем греть пустую квартиру? Вечером возвращаешься домой – и если шестнадцать градусов это слишком прохладно – возвращаешь комфорт поворотом терморегулятора.. Его следует поставить на каждый радиатор в квартире. Однако существуют несколько нюансов: распределительные приборы должны установить не менее 50% жителей многоквартирного дома.Однако на сегодняшний день распределителей в Украине практически нет, а методика снятия показаний с них – не разработана.