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Уряд дозволив встановлювати
лічильники тепла у старих...

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:41

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

не знаю как у кого в г.Львов счетчики можно было устанваливать еще лет 10 назад, у нас в доме стоит уже 10+ лет с тех времен когда долар по 5 грн был. Но если без регулировки = погодных датчиков и прочей лабуды мы платили почти как все. Даже наоборот из за более широкой входной трубы иногда счетчик давал збой и считал целую зиму в 1,5 раза больше . Пришлось комиссию созывать экспертизу проводить. Возможно из за этого большего диаметра какой-то шайбы ( более широкого прохода) и не ощущали экономии ...
свинорыл
yama
 
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