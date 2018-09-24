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Додано: Чет 11 жов, 2018 09:41
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
не знаю как у кого в г.Львов общий счетчик на целый дом можно было устновить еще лет 10 назад, у нас в доме стоит уже 10+ лет с тех времен когда долар по 5 грн был. Но если без регулировки = погодных датчиков и прочей лабуды мы платили почти как все. Даже наоборот из за более широкой входной трубы иногда счетчик давал сбой и считал целую зиму в 1,5 раза больше . Пришлось комиссию созывать экспертизу проводить. Возможно из за этого большего диаметра какой-то шайбы ( более широкого прохода) и не ощущали экономии ...
Востаннє редагувалось yama в Чет 11 жов, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:51
речь идет о домах с вертикальной разводкой, для горизонтальной ясно что давно было.
Четко ведь все написано :
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:19
Типовые они были после постройки. А сейчас, когда кто-то не трогал ничего, кто-то добавил радиаторов, кто-то убрал, кто-то заменил, не так все типово получается.
Без инвентаризации всего этого барахла и установки счетчиков (распределителей) всем более-менее честного учета не получится. Да и учет сам по себе не экономит, история знает много примеров, особенно в домах малой этажности, когда установка общедомового счетчика приводила к увеличению сумм. Экономит регулировка и деньги на установку распределителей на половину батарей (ессно с аппаратурой регулировки) в доме одного порядка с суммой установки ИТП. А это уже регулировка и реальная экономия.
Вжарим томосом по автокефалии
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