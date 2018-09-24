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Уряд дозволив встановлювати
лічильники тепла у старих...

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:41

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

не знаю как у кого в г.Львов общий счетчик на целый дом можно было устновить еще лет 10 назад, у нас в доме стоит уже 10+ лет с тех времен когда долар по 5 грн был. Но если без регулировки = погодных датчиков и прочей лабуды мы платили почти как все. Даже наоборот из за более широкой входной трубы иногда счетчик давал сбой и считал целую зиму в 1,5 раза больше . Пришлось комиссию созывать экспертизу проводить. Возможно из за этого большего диаметра какой-то шайбы ( более широкого прохода) и не ощущали экономии ...
Востаннє редагувалось yama в Чет 11 жов, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:51

не знаю как у кого в г.Львов счетчики можно было устанваливать еще лет 10 назад,


речь идет о домах с вертикальной разводкой, для горизонтальной ясно что давно было.

  pobytt написав:Мне не совсем понятно, что за приборы распределители, и тем более, как они будут учитывать конкретно в моей квартире отданные градусы теплоносителя. А если в стояке вообще вода комнатной температуры или холоднее, что тогда? Сколько не пропусти ее через радиатор - теплее не станет, но "распределитель" как я понимаю будет учитывать теоретическую температуру и объем прокачки. Зачем мне такое надо?


Четко ведь все написано :

Прибор осуществляет измерение температуры самой батареи, а также воздуха в комнате и вычисляет условный коэффициент теплоотдачи, пропорциональный измеренной разности температур.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:09

автономку нельзя я так о= понимаю делать?
zakoni_com_ua
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:19

  Surfer написав:Большинство домов старого фонда довольно типовые.


Типовые они были после постройки. А сейчас, когда кто-то не трогал ничего, кто-то добавил радиаторов, кто-то убрал, кто-то заменил, не так все типово получается.
Без инвентаризации всего этого барахла и установки счетчиков (распределителей) всем более-менее честного учета не получится. Да и учет сам по себе не экономит, история знает много примеров, особенно в домах малой этажности, когда установка общедомового счетчика приводила к увеличению сумм. Экономит регулировка и деньги на установку распределителей на половину батарей (ессно с аппаратурой регулировки) в доме одного порядка с суммой установки ИТП. А это уже регулировка и реальная экономия.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:06

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Вот как выглядит вся система (открыть фото полдностью) :

Зображення

регулятор с байпасом + сам счетчик. Где то на батарею такой комплект обойдется до $100 + установка. В принципе супер. Жаль отопительный сезон стартует с понедельника, времени на установку нет, придется ввесь стояк отключасть, как специально "подгадали". Но уже гораздо лучше чем ничего. С такими системами потребление газа сможем сократить очень существенно, снизить импорт а вместе с ним давление на гривну.
Surfer
 
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  #<12
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