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Додано: Чет 11 жов, 2018 09:41
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
не знаю как у кого в г.Львов общий счетчик на целый дом можно было устновить еще лет 10 назад, у нас в доме стоит уже 10+ лет с тех времен когда долар по 5 грн был. Но если без регулировки = погодных датчиков и прочей лабуды мы платили почти как все. Даже наоборот из за более широкой входной трубы иногда счетчик давал сбой и считал целую зиму в 1,5 раза больше . Пришлось комиссию созывать экспертизу проводить. Возможно из за этого большего диаметра какой-то шайбы ( более широкого прохода) и не ощущали экономии ...
Востаннє редагувалось yama в Чет 11 жов, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:51
речь идет о домах с вертикальной разводкой, для горизонтальной ясно что давно было.
Четко ведь все написано :
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:19
Типовые они были после постройки. А сейчас, когда кто-то не трогал ничего, кто-то добавил радиаторов, кто-то убрал, кто-то заменил, не так все типово получается.
Без инвентаризации всего этого барахла и установки счетчиков (распределителей) всем более-менее честного учета не получится. Да и учет сам по себе не экономит, история знает много примеров, особенно в домах малой этажности, когда установка общедомового счетчика приводила к увеличению сумм. Экономит регулировка и деньги на установку распределителей на половину батарей (ессно с аппаратурой регулировки) в доме одного порядка с суммой установки ИТП. А это уже регулировка и реальная экономия.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:06
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Вот как выглядит вся система (открыть фото полдностью) :
регулятор с байпасом + сам счетчик. Где то на батарею такой комплект обойдется до $100 + установка. В принципе супер. Жаль отопительный сезон стартует с понедельника, времени на установку нет, придется ввесь стояк отключасть, как специально "подгадали". Но уже гораздо лучше чем ничего. С такими системами потребление газа сможем сократить очень существенно, снизить импорт а вместе с ним давление на гривну.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:43
Жаль не весь стояк отключать, а соседям за свой счет ставить. Если, конечно же, они не против. Или уже набрали половину согласных?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:02
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:15
Доступные, говорите? 100$ за точку, за двушку 300$. Что сравнимо с ценой отопления за сезон.
Сколько наэкономите, процентов 10-20%? Итого окупаемость 5-10 лет. Или я что-то не так считаю? Как уже выше отмечали, по двадцатке за ключ к домофону собрать невозможно, а тут тысячи гривен.
Зрадофилия тут непричем. Личный опыт. Лет 10 назад хотели заменить общедомовой счетчик (у старого механического вышел срок поверки) тепла на ультразвуковой.
С квартиры долларов по 20 было. Газовая котельная обслуживает небольшой поселок, сама регулирует температуру по погоде и платеж по норме, особенно в межсезонье в разы выше, чем по счетчику. Такая вонь была, словами не передать. 20 с***, сраных долларов, которые за сезон несколько раз отбиваются, собирали несколько месяцев, ели успели к сезону. А тут 300$ с непонятной перспективой окупаемости.
Вот прямо сейчас в доме у брата идет дискуссия о создании ОСМД. Дом относительно новый, автономка, большие квартиры (человек на кв.м. меньше) цена за обслуживание дома выше, чем в паре соседних чешек, которым по 30+ лет с горячей водой и ЦО (и с необходимостью обслуживания). ЖЕКу откровенно пох на все. Год писали письма, выбили покраску нескольких этажей в подъезде после того, как одно чучуло подожгло кучку строительного мусора в подъезде. Вроде бы добились, запланировали ремонт на 2018 год.
Есть человек, который готов тратить на это свое время, есть человек, который готов помочь по созданию и бытовым вопросам, ибо сам является председателем в своем доме.
Народу тупо пох, им ничего не надо, их все устраивает. Их устраивает год созерцать стены после пожара, их устраивает грязь в подъезде (по 20 грн./мес собрать уборщице тот еще квест), их устраивает грязь во дворе, устраивают моргающая люминесцентная лампа в лифте (вторая сгорела полгода назад, тогда же подали заявку). А вы про 300$ на коробки на батарею.
Востаннє редагувалось summacut в Чет 11 жов, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:22
Начало положено. Теперь бы первопроходцев в этом деле найти и узнать с чем они столкнуться.
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:54
Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
Уже писал об этом. Следует различать абстрактные общедомовые траты с персональными. Отчасти могу понять тех кто отказывался платить за общедомовой счетчки - людям трудно понять "где тут развод" и чем это может быть лучше оплаты без общедомового счетчика. В отличии от персональных счетчиков. Вот я не плачу за домофон - потому что он мне нафиг не нужен. Но с удовольствием поставлю теплосчетчики с регуляторами , потому что мне точно более половины отопительного сезона вообще оно не нужно. Рассчитываю точно на большую экономию чем 10-20% а следовательно на более скорую окупаемость.
Выше писали про установку счетчиков в гогризонтальной системе отопления. Почти те же деньги , окупаемость - примерно сезон. Как говорится - бинго.
Казалось бы одинаковые животные а какие разные мнения :
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