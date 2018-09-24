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Уряд дозволив встановлювати
лічильники тепла у старих...

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:41

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

не знаю как у кого в г.Львов общий счетчик на целый дом можно было устновить еще лет 10 назад, у нас в доме стоит уже 10+ лет с тех времен когда долар по 5 грн был. Но если без регулировки = погодных датчиков и прочей лабуды мы платили почти как все. Даже наоборот из за более широкой входной трубы иногда счетчик давал сбой и считал целую зиму в 1,5 раза больше . Пришлось комиссию созывать экспертизу проводить. Возможно из за этого большего диаметра какой-то шайбы ( более широкого прохода) и не ощущали экономии ...
Востаннє редагувалось yama в Чет 11 жов, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:51

не знаю как у кого в г.Львов счетчики можно было устанваливать еще лет 10 назад,


речь идет о домах с вертикальной разводкой, для горизонтальной ясно что давно было.

  pobytt написав:Мне не совсем понятно, что за приборы распределители, и тем более, как они будут учитывать конкретно в моей квартире отданные градусы теплоносителя. А если в стояке вообще вода комнатной температуры или холоднее, что тогда? Сколько не пропусти ее через радиатор - теплее не станет, но "распределитель" как я понимаю будет учитывать теоретическую температуру и объем прокачки. Зачем мне такое надо?


Четко ведь все написано :

Прибор осуществляет измерение температуры самой батареи, а также воздуха в комнате и вычисляет условный коэффициент теплоотдачи, пропорциональный измеренной разности температур.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:09

автономку нельзя я так о= понимаю делать?
zakoni_com_ua
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:19

  Surfer написав:Большинство домов старого фонда довольно типовые.


Типовые они были после постройки. А сейчас, когда кто-то не трогал ничего, кто-то добавил радиаторов, кто-то убрал, кто-то заменил, не так все типово получается.
Без инвентаризации всего этого барахла и установки счетчиков (распределителей) всем более-менее честного учета не получится. Да и учет сам по себе не экономит, история знает много примеров, особенно в домах малой этажности, когда установка общедомового счетчика приводила к увеличению сумм. Экономит регулировка и деньги на установку распределителей на половину батарей (ессно с аппаратурой регулировки) в доме одного порядка с суммой установки ИТП. А это уже регулировка и реальная экономия.
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:06

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Вот как выглядит вся система (открыть фото полдностью) :

Зображення

регулятор с байпасом + сам счетчик. Где то на батарею такой комплект обойдется до $100 + установка. В принципе супер. Жаль отопительный сезон стартует с понедельника, времени на установку нет, придется ввесь стояк отключасть, как специально "подгадали". Но уже гораздо лучше чем ничего. С такими системами потребление газа сможем сократить очень существенно, снизить импорт а вместе с ним давление на гривну.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:43

  Surfer написав:Жаль отопительный сезон стартует с понедельника, времени на установку нет, придется ввесь стояк отключасть, как специально "подгадали".


Жаль не весь стояк отключать, а соседям за свой счет ставить. Если, конечно же, они не против. Или уже набрали половину согласных?
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:02

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

  summacut написав:Или уже набрали половину согласных?


Бросайте уже эту вашу зрадофилию. Цены весьма доступные а значит окупаемость довольно скорая. Так что согласных будет намного больше.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:15

  Surfer написав:Бросайте уже эту вашу зрадофилию. Цены весьма доступные а значит окупаемость довольно скорая. Так что согласных будет намного больше.


Доступные, говорите? 100$ за точку, за двушку 300$. Что сравнимо с ценой отопления за сезон.
Сколько наэкономите, процентов 10-20%? Итого окупаемость 5-10 лет. Или я что-то не так считаю? Как уже выше отмечали, по двадцатке за ключ к домофону собрать невозможно, а тут тысячи гривен.

Зрадофилия тут непричем. Личный опыт. Лет 10 назад хотели заменить общедомовой счетчик (у старого механического вышел срок поверки) тепла на ультразвуковой.
С квартиры долларов по 20 было. Газовая котельная обслуживает небольшой поселок, сама регулирует температуру по погоде и платеж по норме, особенно в межсезонье в разы выше, чем по счетчику. Такая вонь была, словами не передать. 20 с***, сраных долларов, которые за сезон несколько раз отбиваются, собирали несколько месяцев, ели успели к сезону. А тут 300$ с непонятной перспективой окупаемости.

Вот прямо сейчас в доме у брата идет дискуссия о создании ОСМД. Дом относительно новый, автономка, большие квартиры (человек на кв.м. меньше) цена за обслуживание дома выше, чем в паре соседних чешек, которым по 30+ лет с горячей водой и ЦО (и с необходимостью обслуживания). ЖЕКу откровенно пох на все. Год писали письма, выбили покраску нескольких этажей в подъезде после того, как одно чучуло подожгло кучку строительного мусора в подъезде. Вроде бы добились, запланировали ремонт на 2018 год.
Есть человек, который готов тратить на это свое время, есть человек, который готов помочь по созданию и бытовым вопросам, ибо сам является председателем в своем доме.
Народу тупо пох, им ничего не надо, их все устраивает. Их устраивает год созерцать стены после пожара, их устраивает грязь в подъезде (по 20 грн./мес собрать уборщице тот еще квест), их устраивает грязь во дворе, устраивают моргающая люминесцентная лампа в лифте (вторая сгорела полгода назад, тогда же подали заявку). А вы про 300$ на коробки на батарею.
Востаннє редагувалось summacut в Чет 11 жов, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:22

Начало положено. Теперь бы первопроходцев в этом деле найти и узнать с чем они столкнуться.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:54

Re: Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

  summacut написав:Доступные, говорите? 100$ за точку, за двушку 300$. Что сравнимо с ценой отопления за сезон.
Сколько наэкономите, процентов 10-20%? Итого окупаемость 5-10 лет. Или я что-то не так считаю? Как уже выше отмечали, по двадцатке за ключ к домофону собрать невозможно, а тут тысячи гривен.


Уже писал об этом. Следует различать абстрактные общедомовые траты с персональными. Отчасти могу понять тех кто отказывался платить за общедомовой счетчки - людям трудно понять "где тут развод" и чем это может быть лучше оплаты без общедомового счетчика. В отличии от персональных счетчиков. Вот я не плачу за домофон - потому что он мне нафиг не нужен. Но с удовольствием поставлю теплосчетчики с регуляторами , потому что мне точно более половины отопительного сезона вообще оно не нужно. Рассчитываю точно на большую экономию чем 10-20% а следовательно на более скорую окупаемость.

Выше писали про установку счетчиков в гогризонтальной системе отопления. Почти те же деньги , окупаемость - примерно сезон. Как говорится - бинго.

Казалось бы одинаковые животные а какие разные мнения :

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