Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Додано: Чет 11 жов, 2018 16:15

Surfer написав: Бросайте уже эту вашу зрадофилию. Цены весьма доступные а значит окупаемость довольно скорая. Так что согласных будет намного больше. Бросайте уже эту вашу зрадофилию. Цены весьма доступные а значит окупаемость довольно скорая. Так что согласных будет намного больше.

Доступные, говорите? 100$ за точку, за двушку 300$. Что сравнимо с ценой отопления за сезон.Сколько наэкономите, процентов 10-20%? Итого окупаемость 5-10 лет. Или я что-то не так считаю? Как уже выше отмечали, по двадцатке за ключ к домофону собрать невозможно, а тут тысячи гривен.Зрадофилия тут непричем. Личный опыт. Лет 10 назад хотели заменить общедомовой счетчик (у старого механического вышел срок поверки) тепла на ультразвуковой.С квартиры долларов по 20 было. Газовая котельная обслуживает небольшой поселок, сама регулирует температуру по погоде и платеж по норме, особенно в межсезонье в разы выше, чем по счетчику. Такая вонь была, словами не передать. 20 с***, сраных долларов, которые за сезон несколько раз отбиваются, собирали несколько месяцев, ели успели к сезону. А тут 300$ с непонятной перспективой окупаемости.Вот прямо сейчас в доме у брата идет дискуссия о создании ОСМД. Дом относительно новый, автономка, большие квартиры (человек на кв.м. меньше) цена за обслуживание дома выше, чем в паре соседних чешек, которым по 30+ лет с горячей водой и ЦО (и с необходимостью обслуживания). ЖЕКу откровенно пох на все. Год писали письма, выбили покраску нескольких этажей в подъезде после того, как одно чучуло подожгло кучку строительного мусора в подъезде. Вроде бы добились, запланировали ремонт на 2018 год.Есть человек, который готов тратить на это свое время, есть человек, который готов помочь по созданию и бытовым вопросам, ибо сам является председателем в своем доме.Народу тупо пох, им ничего не надо, их все устраивает. Их устраивает год созерцать стены после пожара, их устраивает грязь в подъезде (по 20 грн./мес собрать уборщице тот еще квест), их устраивает грязь во дворе, устраивают моргающая люминесцентная лампа в лифте (вторая сгорела полгода назад, тогда же подали заявку). А вы про 300$ на коробки на батарею.