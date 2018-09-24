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Уряд дозволив встановлювати
лічильники тепла у старих...

Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:21

  Surfer написав:Выше писали про установку счетчиков в гогризонтальной системе отопления. Почти те же деньги , окупаемость - примерно сезон. Как говорится - бинго.


Окупаемость год, ну может у человека включают теплоноситель 95*С с 15 октября и 15 апреля выключают и площадь квартиры 100+, тогда 9500 за сезон окупится. И самое главное - он может установить его без оглядки на соседей. С распределителями ставь - не ставь, а пока половина не установит, ничего не получится.
Присоединяюсь к словам форумчанина с похожей аватаркой. Хотелось бы экспериментальных данных от первопроходцев.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:44

Народу тупо пох, им ничего не надо, их все устраивает. Их устраивает год созерцать стены после пожара, их устраивает грязь в подъезде (по 20 грн./мес собрать уборщице тот еще квест), их устраивает грязь во дворе, устраивают моргающая люминесцентная лампа в лифте (вторая сгорела полгода назад, тогда же подали заявку). А вы про 300$ на коробки на батарею.


Згоден - ватє похєр все. Лампочку, курво, не міняє ніхто на своєму поверсі, та ще й тупо викручують, виблядки ! Ані позамітати, ані прибиральницю оплатити не хочуть . Як ми ще існуємо як держава з такою кількістю вати ? ... Лише всупереч . Активістам (яких 3% !), що хочуть щось змінити в нашій країні,треба пам"ятники ставити.
maxprofit
 
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